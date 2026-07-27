Onder Ozen, direktur olahraga klub Besiktas, mengumumkan penarikan diri untuk sementara waktu dari negosiasi transfer Mohamed Salah, seraya menegaskan bahwa muncul sejumlah tuntutan bersamaan dengan dimulainya sisi finansial dalam negosiasi yang membuat kesepakatan tersebut menjadi rumit.

Onder Ozen berkata dalam sebuah konferensi pers: "Beberapa waktu belakangan, banyak spekulasi seputar Mohamed Salah. Topik ini telah dibahas dari segala sisinya. Ada sejumlah hal yang ingin kami jelaskan mengenainya."

Ozen menambahkan: "Kami menjalin komunikasi dengan Salah. Hal itu juga mencakup model pendanaan untuk kesepakatan ini. Salah adalah bintang dunia dan atlet yang dihormati. Kami berbicara dengannya sebanyak 3 kali pada tahap ketika kami belum masuk ke sisi finansial dari negosiasi. Hingga titik ini, semuanya berjalan lancar."

Ia melanjutkan: "Ketika mulai dibicarakan sisi finansialnya, kelancaran yang ada pada hari pertama itu mulai melambat terhitung sejak 21 Juli. Mulai berdatangan permintaan-permintaan yang membuat arus informasi dan sisi finansial menemui jalan buntu. Saya bisa berasumsi bahwa atlet terhormat seperti Salah tidak mengetahui hal itu."

Ia menyambung: "Klub memiliki kebijakan, dan tidak bisa keluar dari kebijakan tersebut. Presiden kami telah menentukan dengan sangat baik titik di mana ia akan berhenti, dan tetap bertahan di titik itu. Pekerjaan di bidang manajemen pemain bersifat legal, ada nilai yang legal untuk komisi, dan melampauinya bisa mengandung situasi yang ilegal."

Ia menutup: "Jika ini menyangkut Besiktas, maka tidak masuk ke dalam situasi seperti itu (melanggar hukum dalam soal komisi) juga merupakan tuntutan dari rasa memiliki terhadap klub. Presiden telah mengambil keputusan yang tidak populer, dan memutuskan untuk menarik diri sementara dari meja negosiasi dalam kesepakatan Salah."