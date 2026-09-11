Besiktas pada Jumat meraih kemenangan yang nyaris tanpa masalah atas Erzurumspor. Bermain di kandang sendiri, tim asal Istanbul itu menang 3-0 berkat gol-gol Emirhan Topçu, Leandro Trossard, dan Ilhan Fakili. Besiktas mengawali musim dengan baik di Süper Lig dengan koleksi dua belas poin dari lima pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen.

Besiktas, yang menurunkan mantan pemain Eredivisie Orkun Kökçü dan Václav Cerný sejak menit awal, unggul setelah laga berjalan lebih dari dua puluh menit. Topçu menanduk bola dengan keras memanfaatkan sepak pojok brilian dari Kökçü: 1-0.

Setelah kurang lebih setengah jam, Trossard mencetak gol pertamanya untuk Besiktas. Pemain Belgia yang didatangkan dari Arsenal itu melakukan umpan satu-dua dengan Oh Hyeon-gyu, berlari masuk, dan menyambar umpan dari pemain Korea Selatan tersebut: 2-0.

Setelah jeda, gol kedua Trossard dianulir karena offside, tetapi para suporter pada fase akhir laga tetap disuguhi gol ketiga. Michael Murillo mengirim bola kepada Fakili, yang menuntaskannya dari jarak dekat: 3-0.

Ernest Poku masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-83 untuk Besiktas, yang kini bisa sepenuhnya mengalihkan fokus ke Kamis. Pada hari itu, Si Elang Hitam akan memainkan laga pembuka Liga Europa di kandang melawan Olympique Marseille.







