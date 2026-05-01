Beşiktaş mencetak dua gol di awal pertandingan dan semakin percaya diri menjelang semifinal Piala

Besiktas tampil gemilang di Süper Lig pada hari Jumat. The Black Eagles berhasil mengalahkan Gaziantep dengan skor 0-2 dan kini semakin dekat untuk mengamankan posisi keempat. Namun, target utama tim asal Istanbul ini sekarang adalah meraih gelar juara piala.

Besiktas, di mana Orkun Kökçü asal Haarlem serta banyak pemain inti lainnya diistirahatkan menjelang semifinal Piala Turki pada 5 Mei melawan Konyaspor, dengan cepat mengalahkan Gaziantep.

Pada menit ketujuh, tim tamu sudah mencetak gol. Kristjan Asllani mengeksekusi tendangan sudut dengan apik ke arah gawang, di mana Tiago Djaló memenangkan duel dan menyundul bola ke gawang: 0-1.

Pada menit ke-22, Besiktas menggandakan keunggulannya. Asllani, berkat tendangan penalti yang berhasil dieksekusi, tidak hanya memberikan assist tetapi juga mencetak gol: 0-2.

Dengan posisi keempat yang sudah aman, tiket ke Conference League tampaknya sudah hampir pasti. Basaksehir yang berada di peringkat kelima tertinggal delapan poin dengan tiga pertandingan tersisa, sementara Besiktas masih memiliki dua pertandingan Süper Lig yang harus dijalani.

Jika Besiktas berhasil memenangkan piala, mereka akan lolos ke babak play-off Liga Europa. Dengan Konyaspor di semifinal dan Gençlerbirliği atau Trabzonspor di final, klub ini tampaknya memiliki peluang yang cukup bagus untuk memenangkan turnamen tersebut.