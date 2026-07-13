Beşiktaş mencapai kesepakatan dengan Arsenal dan mendatangkan pemain berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Dunia

Leandro Trossard akan bergabung dengan Besiktas, demikian dilaporkan oleh Fabrizio Romano dan Florian Plettenberg. Pemain asal Belgia ini pindah dari Arsenal, di mana ia baru saja menyelesaikan musim yang sukses.

Klub Turki tersebut telah lama mengincar pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia ini. The Athletic melaporkan pekan lalu bahwa kesepakatan ini diperkirakan bernilai dua puluh juta euro. Romano mengonfirmasi hal tersebut pada Senin malam.

Arsenal akan menerima delapan belas juta euro dan berpotensi mendapatkan tambahan dua juta euro melalui bonus. Menurut pakar transfer tersebut, Trossard akan menyelesaikan formalitas terakhir pada Selasa malam. Pemeriksaan medis dan sesi penandatanganan kontrak sudah dijadwalkan.

Musim lalu, Trossard secara rutin menjadi pemain inti di Arsenal, yang berhasil menjuarai Liga Inggris. Di semua kompetisi, penyerang sayap ini tampil dalam 50 pertandingan resmi pada musim 2025/26, di mana ia mencetak delapan gol dan memberikan sebelas assist.

Bersama Belgia, Trossard mencapai babak 16 besar Piala Dunia. Di babak tersebut, Belgia tersingkir oleh Spanyol (2-1), setelah sebelumnya mengalahkan Amerika Serikat (4-1) dan Senegal (3-2) di babak gugur. Trossard mencetak dua gol dan memberikan tiga assist di turnamen tersebut.

Selain Trossard, Besiktas juga berhasil mendatangkan Alexander Nübel dari Bayern München. Kiper tersebut pada saat itu didatangkan ke München sebagai calon penerus Manuel Neuer, namun tidak pernah berhasil menembus tim utama di sana.

Kiper asal Jerman ini hanya tampil dalam empat pertandingan resmi untuk tim utama dan kini pindah ke Besiktas pada usia 29 tahun. Dengan demikian, klub Turki tersebut berhasil merekrut dua pemain dari klub-klub raksasa Eropa dalam waktu singkat.