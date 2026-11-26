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Besiktas meraih tiga poin penting di Liga Europa pada Kamis. Klub papan atas Turki itu menang 2-1 atas Hapoel Beer Sheva asal Israel di Batumi, Georgia, dan kini menempati posisi ketujuh.

Namun, sorotan seusai laga hampir pasti bukan tertuju pada aksi di lapangan. Demi alasan keamanan, UEFA memilih menggelar pertandingan di Georgia alih-alih Istanbul, keputusan yang sangat tidak disukai Besiktas dan klub-klub Turki lainnya.

Setelah lagu Liga Europa diputar, para pemain biasanya saling berjabat tangan sesuai protokol. Namun, Besiktas menolak melakukannya.

Sikap itu tidak berubah saat kedua kapten bertemu. Mantan kapten Feyenoord, Orkun Kökçü, langsung pergi setelah urusannya dengan wasit Morten Krogh selesai.

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Pertandingan tidak pernah benar-benar berjalan lancar, akibat kericuhan di tribune dan di luar stadion. Krogh sempat menghentikan pertandingan, tetapi akhirnya mengizinkan laga dilanjutkan.

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Pada waktu tambahan babak pertama, Besiktas seharusnya bisa mencetak gol lewat Kökçü. Namun, tendangan penalti pemain asal Haarlem itu ke sudut kanan bawah berhasil ditepis dengan baik oleh kiper Marco Wolff.

Gol akhirnya tercipta di Batumi Arena setelah jeda. Saat pertandingan menyisakan 15 menit, pemain pengganti Junior Olaitan menjadi penentu. Bola dari umpan silang Kassoum Ouattara jatuh ke kaki Olaitan berkat sedikit keberuntungan, lalu ia menuntaskannya dengan sepakan meyakinkan.

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Dusan Vlahovic sempat tampak mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0, tetapi gol itu dianulir karena offside. Pada menit ke-90, Besiktas akhirnya menggandakan keunggulan lewat serangan balik. Kökçü melakukan umpan satu-dua dengan Vlahovic sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang terarah dan berbuah gol.

Hapoel sempat membuat laga kembali menegangkan pada waktu tambahan lewat gol Javon East, tetapi mereka tidak mampu meraih hasil. Sejauh ini Hapoel baru mengumpulkan satu poin: hanya Ararat-Armenia, yang belum meraih poin, yang untuk sementara memiliki catatan lebih buruk di Liga Europa.