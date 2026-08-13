Besiktas lolos ke babak play-off Liga Europa dengan menyingkirkan Hradec Králové. Si Elang Hitam memenangi leg kedua di Istanbul, sama seperti leg pertama di Republik Ceko (0-1), dengan selisih tipis: 1-0.

Di kubu Besiktas, pelatih Vincenzo Italiano memberi tempat di susunan starter kepada dua mantan pemain Eredivisie: Orkun Kökçü dan Václav Cerný. Sementara itu, Milot Rashica memulai laga dari bangku cadangan, begitu juga rekrutan mahal Leandro Trossard.

Tim Ceko itu harus mencetak setidaknya satu gol untuk memaksakan perpanjangan waktu. Lewat Vladimir Darida dan Filip Cihak, mereka juga sempat beberapa kali mengancam, tetapi gol tak kunjung datang.

Lima menit sebelum turun minum, tim tamu juga terkena serangan balik kilat Turki yang sangat tajam. Junior Olaitan melepas umpan kepada Cerný, yang terlalu cepat untuk dikawal lawan langsungnya dan menuntaskannya dengan sprint impresif serta penyelesaian ke tiang dekat: 1-0.

Setelah jeda, Hradec juga melakukan segalanya untuk kembali masuk ke dalam pertandingan. Namun, Ondrej Mihálik dan Jakub Uhrincat antara lain juga gagal memaksimalkan peluang.

Di kubu Besiktas, yang juga cukup banyak menciptakan peluang, Trossard masuk ke lapangan selepas jeda. Pemain Belgia yang didatangkan dari Arsenal itu pun menjalani debutnya dan mendapat sambutan meriah dari para pendukung Besiktas.

Besiktas akan menghadapi Kauno Zalgiris di babak play-off. Klub asal Lithuania itu menyingkirkan KÍ Klaksvík di babak kualifikasi Liga Champions, tetapi kemudian dibantai Dinamo Zagreb (5-0, 1-2).