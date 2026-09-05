Besiktas pada Sabtu berhasil memenangi laga big match Turki melawan Fenerbahçe. Si Elang Hitam membalikkan ketertinggalan yang disebabkan oleh Milan Skriniar menjadi kemenangan 2-1 di Stadion Sükrü Saracoglu. Ridvan Yilmaz dan Dusan Vlahovic menjadi pahlawan Besiktas, yang mengoleksi sembilan poin dari empat laga. Fenerbahçe kembali menelan kekalahan keduanya musim ini dan setelah empat pertandingan mengumpulkan enam poin.

Fenerbahçe, yang antara lain memberi Nathan Aké tempat di starting XI, unggul pada pertengahan babak pertama. Sebuah lemparan ke dalam langsung masuk ke kotak penalti Besiktas, tempat Emmanuel Agbadou kesulitan menguasai bola. Skriniar memanfaatkannya dengan maksimal: 1-0.

Fenerbahçe tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Leandro Trossard melihat Ridvan Yilmaz berlari ke ruang kosong dan menyodorkan umpan terobosan yang membelah pertahanan kepada pemain Turki itu. Yilmaz lalu menuntaskannya dengan sempurna melalui sisi dalam tiang gawang: 1-1.

Menjelang turun minum, Vlahovic sempat mengira dirinya membuat skor menjadi 2-1 saat ia menerima umpan Trossard dan melepaskan tembakan keras mematikan dari posisi berputar. Namun, perangkat pertandingan melihat adanya pelanggaran yang tidak sepenuhnya jelas dalam aksi penyerang Serbia itu.

Setelah jeda, sebuah pergerakan tanpa bola bagus berikutnya juga menghasilkan gol 2-1 untuk Besiktas. Orkun Kökçü lolos dari perhatian lini belakang Fenerbahçe dan mengalirkan bola ke samping kepada Vlahovic, yang dengan kaki kiri mencetak gol keempatnya dalam tiga laga terakhir: 1-2.

Vlahovic sebenarnya bisa mengunci pertandingan saat ia bergerak bagus untuk melepaskan diri dan berhadapan satu lawan satu dengan Ederson. Sang kiper keluar dari sarangnya tepat waktu dan menggagalkan upaya Vlahovic.

Besiktas tetap mampu mempertahankan keunggulan itu hingga akhir laga dan kini bisa fokus ke Jumat pekan depan, saat Erzurumspor datang bertandang. Fenerbahçe berharap meraih hasil yang lebih baik pada Kamis di Liga Champions melawan AS Roma.



