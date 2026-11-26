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Laga Liga Europa antara Besiktas dan Hapoel Beer Sheva digelar di Georgia. Respons polisi setempat terhadap suporter Turki memicu kontroversi, sementara pertandingan terhenti lebih dari setengah jam.

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Kericuhan besar terjadi di Batumi, Georgia, tempat pertandingan pekan kelima Liga Europa antara Besiktas dan Hapoel Beer Sheva digelar di lokasi netral. Pertandingan itu terhenti pada menit ke-25 babak pertama selama lebih dari 30 menit akibat kejadian di tribune Batumi Arena.

Kericuhan di tribune stadion bermula dari provokasi suporter Besiktas yang, menurut Sky, membentangkan dan mengibarkan bendera Palestina ke arah suporter Israel. Polisi Georgia kemudian melakukan tindakan pertama, yang disusul reaksi suporter Turki. Bentrokan dengan suporter tim tamu pun terjadi, disertai pelemparan kursi.

Salah satu suporter Besiktas dibawa ke lapangan. Petugas medis masuk membawa tandu, yang kemudian digunakan untuk membawa suporter itu keluar dari lapangan. Sementara para pemain di lapangan mendekati bagian tribune tempat suporter paling bergejolak untuk mencoba menenangkan situasi, pelemparan benda dari bagian atas tribune justru meningkat. Wasit asal Denmark, Krogh, lalu meminta semua pemain di lapangan tetap tenang dan secara resmi menghentikan pertandingan dengan membawa mereka kembali ke ruang ganti.

Pertandingan itu sebelumnya sudah dipindahkan ke lokasi netral di Georgia, di luar perbatasan Turki, atas saran otoritas Turki. Langkah itu diambil untuk mencoba meredakan ketegangan antara kedua kelompok suporter yang sudah terasa menjelang laga. Suporter Turki khususnya telah menyatakan penentangan keras bukan terutama terhadap tim lawan, melainkan terhadap penduduk Israel terkait peristiwa politik yang telah diketahui luas.

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Perjalanan ke Georgia bagi tim Turki yang dilatih pelatih asal Italia Vincenzo Italiano juga tidak berjalan mulus sejak awal. Tim itu diperkuat dua mantan pemain Juventus, Dusan Vlahovic dan Fabio Miretti, yang sama-sama memulai laga dari bangku cadangan.



Pesawat yang ditumpangi tim tersambar petir beberapa kali dan mengalami turbulensi hebat. Pesawat itu terpaksa melakukan pendaratan darurat. Tim pun tiba terlambat di Georgia dan melewatkan jamuan makan siang resmi bersama UEFA.

Trabzonspor menyampaikan solidaritas kepada Besiktas dan para suporternya melalui pernyataan resmi: "Kami tidak menerima jika tim-tim Turki kehilangan hak untuk memainkan pertandingan kandang di negara mereka sendiri dan di hadapan suporter mereka dalam laga melawan tim-tim Israel yang menduduki wilayah. Kami menilai keputusan UEFA dalam persoalan ini tidak tepat dan mengandung standar ganda. Dalam konteks ini, kami mengecam keras tindakan tidak proporsional aparat keamanan terhadap suporter Besiktas di Georgia malam ini. Bersatu dan bertindak bersama menghadapi ketidakadilan terhadap sepakbola Turki dan para suporter kami adalah kewajiban kami yang paling mendasar. Sebagai Trabzonspor, kami menyatakan dukungan kepada komunitas Besiktas dan suporter Besiktas yang mengalami ketidakadilan malam ini. Kami juga mendoakan para suporter yang terluka dalam insiden tersebut dan dirawat di rumah sakit agar lekas pulih."