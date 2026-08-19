Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1077114869.jpgANP
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Besaran opsi pembelian untuk Sutalo diketahui: sebagian kecil dari biaya pembelian Ajax

Transfers
Ajax

Josip Sutalo akan meninggalkan Ajax dengan status pinjaman ke Lazio, demikian dilaporkan Gianluca Di Marzio pada Rabu pagi. Belakangan pada hari yang sama, terungkap berapa besar opsi pembelian untuk bek Kroasia tersebut.

Menurut Di Marzio, Lazio akan membayar tiga juta euro untuk meminjam Sutalo selama satu tahun dari Ajax. Matteo Moretto dari MARCA mengetahui bahwa jumlahnya 2,5 juta euro.

Moretto juga melaporkan bahwa opsi pembeliannya bernilai delapan juta euro. Opsi ini menjadi wajib jika beberapa syarat terpenuhi.

Sutalo didatangkan ke Amsterdam pada musim panas 2023 dengan nilai 22 juta euro oleh direktur teknik saat itu, Sven Mislintat. Bek tengah tersebut menjalani awal yang sulit di Belanda, tetapi bangkit kembali di bawah Francesco Farioli.

Di Lazio, Sutalo akan bertemu mantan rekan setimnya, Kenneth Taylor. Enam bulan lalu, ia pindah dengan nilai 20 juta euro.

Pada Selasa malam terungkap bahwa Ajax menjual Ko Itakura seharga 4,5 juta euro ke Borussia Mönchengladbach. Karena itu, Aaron Bouwman menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kanan yang tersisa.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google