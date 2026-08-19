Besaran opsi pembelian untuk Sutalo diketahui: sebagian kecil dari biaya pembelian Ajax

Josip Sutalo akan meninggalkan Ajax dengan status pinjaman ke Lazio, demikian dilaporkan Gianluca Di Marzio pada Rabu pagi. Belakangan pada hari yang sama, terungkap berapa besar opsi pembelian untuk bek Kroasia tersebut.

Menurut Di Marzio, Lazio akan membayar tiga juta euro untuk meminjam Sutalo selama satu tahun dari Ajax. Matteo Moretto dari MARCA mengetahui bahwa jumlahnya 2,5 juta euro.

Moretto juga melaporkan bahwa opsi pembeliannya bernilai delapan juta euro. Opsi ini menjadi wajib jika beberapa syarat terpenuhi.

Sutalo didatangkan ke Amsterdam pada musim panas 2023 dengan nilai 22 juta euro oleh direktur teknik saat itu, Sven Mislintat. Bek tengah tersebut menjalani awal yang sulit di Belanda, tetapi bangkit kembali di bawah Francesco Farioli.

Di Lazio, Sutalo akan bertemu mantan rekan setimnya, Kenneth Taylor. Enam bulan lalu, ia pindah dengan nilai 20 juta euro.

Pada Selasa malam terungkap bahwa Ajax menjual Ko Itakura seharga 4,5 juta euro ke Borussia Mönchengladbach. Karena itu, Aaron Bouwman menjadi satu-satunya bek tengah berkaki kanan yang tersisa.