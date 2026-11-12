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Timnas Arab Saudi menatap laga uji coba yang dinanti kontra Korea Selatan dengan satu tujuan utama yang besar, yaitu mengakhiri kutukan yang telah bertahan selama 21 tahun penuh.

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Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan, besok Jumat, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga persahabatan sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Menurut kanal "Al Arabiya" Saudi, pertandingan ini akan menjadi laga ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan di level persahabatan maupun resmi, sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 1980.

Dalam 18 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 5 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangi timnas Korea, sementara 7 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, kemenangan terakhir Arab Saudi terjadi 21 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2005, ketika mereka mengalahkan Korea Selatan dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2006.

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Sejak saat itu, kedua timnas telah menjalani 6 pertandingan, di mana Arab Saudi tidak berhasil memenangi satu pun di antaranya, dengan timnas Korea berhasil menang dalam dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang.

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Di level persahabatan, kedua timnas akan menjalani pertandingan ketujuh mereka, di mana rangkaian tersebut dimulai sejak tahun 1980, dan keunggulan berada di pihak timnas Korea dalam dua kesempatan, berbanding satu kemenangan Arab Saudi, sementara 3 pertandingan berakhir imbang.

Kemenangan paling menonjol timnas Arab Saudi atas Korea adalah pada semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

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Adapun pertandingan terakhir berlangsung pada babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika laga berakhir imbang 1-1 pada waktu normal, sebelum timnas Korea berhasil melaju ke perempat final melalui adu penalti.

Pertandingan melawan Korea Selatan ini datang di tengah suasana yang memanas di kalangan publik Arab Saudi, menyusul berbagai pemberitaan yang membahas kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dari posisinya sebagai direktur teknik timnas utama.

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Jurnalis Saudi, Abdulrahman Al Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di kanal "MBC 1", sebelumnya menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan posisinya sebagai direktur teknik timnas Arab Saudi dengan persentase 99%.

Donis menanggapi pemberitaan tersebut dalam pernyataan kepada surat kabar "Al Riyadiah" Saudi, di mana ia berkata: "Saya tidak peduli dengan rumor yang dilontarkan dari waktu ke waktu seputar nasib karier saya bersama timnas Arab Saudi".

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Ia menambahkan: "Yang saya pedulikan saat ini adalah mengembangkan timnas Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan. Saya punya cukup pengalaman untuk menghadapi apa yang berkembang seputar nasib karier saya, dan saya akan memberikan yang terbaik demi melayani sepak bola Arab Saudi".

Pernyataan Donis ini merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sebagaimana dikutip kanal "Al Ekhbariya" Saudi, yang membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut, serta menegaskan keberlanjutannya di posisi itu.

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Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah berita kepergian Donis, setelah sebelumnya pernah melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

Sejumlah laporan sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi berniat merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan direktur teknik timnas Portugal, untuk memimpin timnas Arab Saudi pada Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

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Pemberitaan tersebut memicu kemarahan di kalangan publik sepak bola Arab Saudi, terutama di tengah waktu yang mepet sebelum dimulainya turnamen Asia tersebut, yang mendorong Federasi Arab Saudi untuk mengeluarkan pernyataan bantahan.

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari hingga Desember tahun depan kembali memunculkan polemik seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat masih tersedia banyak waktu sebelum turnamen.