Beruntung dan tanpa identitas... Walid Al-Faraj melontarkan kritik tajam kepada Donis setelah hasil imbang melawan Uruguay

Jurnalis Walid Al-Faraj melontarkan kritik tajam kepada pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, yang kini menangani tim nasional Arab Saudi, setelah "Al-Akhdar" hanya meraih satu poin dari Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi bermain imbang 1-1 dengan timnas Uruguay, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock di Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Setelah pertandingan berakhir, Al-Faraj memposting cuitan melalui akun pribadinya di platform "X", di mana ia mengkritik performa timnas Saudi melawan Uruguay serta keputusan-keputusan Donis, dengan menilai bahwa timnya beruntung bisa keluar dengan hasil imbang.

Jurnalis Saudi itu menulis dalam cuitannya: "Kami beruntung bisa meraih satu poin berharga melawan Uruguay, karena memulai tanpa kekalahan adalah hal yang baik."

Dia menambahkan: "Tapi jujur saja, tim Hijau tidak memiliki identitas yang jelas, dan pergantian pemain yang dilakukan Donis aneh dengan menarik keluar Musab (Al-Juwair) dan mempertahankan Salem (Al-Dosari)."

Dia menyimpulkan: "Secara umum, terima kasih banyak kepada kiper jenius Mohammed Al-Owais atas segala yang dilakukannya hari ini, yang mengingatkan kita pada penampilannya yang gemilang melawan Argentina pada 2022."

Al-Owais tampil luar biasa saat melawan Uruguay, di mana tim Amerika Latin itu melepaskan 28 tembakan ke gawangnya, 10 di antaranya mengenai tiang dan mistar gawang, dan ia berhasil menahan semuanya, kecuali satu-satunya gol yang masuk ke gawangnya.