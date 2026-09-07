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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Berubah haluan! Manchester United memutuskan untuk tidak merekrut mantan bintang Bayern

Premier League
Transfers
Manchester United
D. Alaba

Mantan bintang Bayern dan Real Madrid, David Alaba, masih belum memiliki klub. Masa depan di Manchester United kini juga tampaknya tertutup.

Mantan bintang Bayern, David Alaba, secara resmi berstatus tanpa klub sejak Juli setelah kontraknya di Real Madrid tidak diperpanjang. Bagaimana kelanjutan karier bek serbabisa berusia 34 tahun itu masih sepenuhnya terbuka - belakangan muncul rumor soal kemungkinan bergabung dengan Lazio Roma.

Namun, kepindahan ke Manchester United tampaknya bukan sebuah opsi, seperti dilaporkan Manchester Evening News. Alasannya adalah perubahan arah kebijakan klub terkait perekrutan anyar, dengan Setan Merah tak lagi ingin berfokus pada para bintang veteran.

Pada masa lalu, United berulang kali merekrut pemain yang sudah melewati masa puncaknya, seperti Bastian Schweinsteiger, Edinson Cavani, atau Cristiano Ronaldo, yang di Old Trafford tak lagi mampu mengulang performa terbaik mereka seperti pada masa-masa sebelumnya.

Karena itu, para petinggi klub bersama pelatih Michael Carrick kini disebut lebih memusatkan perhatian pada pemain muda dengan potensi besar dan tidak lagi terlalu mengutamakan bintang yang menua, yang juga kerap menelan gaji terlalu besar dibanding kontribusi yang diberikan.

Karena itu, Alaba juga bukan menjadi opsi untuk didatangkan ke Manchester, begitu pula kemungkinan perekrutan bek yang juga berstatus tanpa klub, Sergio Ramos (40) atau Daniel Carvajal (34) - meski belakangan sempat muncul kritik bahwa United tidak memperkuat lini belakangnya setelah kebobolan 50 gol pada musim yang baru saja berakhir.

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