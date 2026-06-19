"Bertindaklah sesuai dengan yang semestinya".. João Neves menanggung konsekuensi atas perkataannya tentang Ronaldo

João Neves, pemain tim nasional Portugal, memicu gelombang kontroversi yang luas di negaranya, setelah ia melontarkan pernyataan yang menarik perhatian mengenai kapten Cristiano Ronaldo menyusul hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo (1-1) pada putaran pertama Piala Dunia 2026.

Neves mencetak satu-satunya gol Portugal dalam pertandingan tersebut, sebelum berbicara mengenai peran Ronaldo di tim nasional, dengan menegaskan bahwa sang bintang veteran tidak lagi diperlakukan sebagai sosok istimewa di dalam tim seperti sebelumnya.

Pemain seperti yang lain

Pemain Paris Saint-Germain itu mengatakan, “Kita semua tahu apa yang telah Cristiano berikan kepada kita, kepada timnas Portugal, dan kepada dunia sepak bola, tetapi saat ini dia menyadari—sama seperti kita—bahwa dia tidak berbeda dari yang lain.”

Dia menambahkan, “Dia hanyalah salah satu pemain di tim yang membantu tim, sama seperti yang dilakukan semua pemain. Kehadirannya di sini adalah untuk berkontribusi dan mendukung tim nasional seperti yang dilakukan semua orang.”

Penampilan yang Kurang Memuaskan

Pernyataan Neves itu muncul setelah penampilan Ronaldo yang kurang memuaskan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo, di mana ia bermain penuh tanpa berhasil mencetak gol atau melepaskan tembakan yang mengarah ke gawang.

Pertandingan tersebut menunjukkan bahwa kapten Al-Nassr asal Saudi Arabia ini terus mengalami kesulitan mencetak gol di turnamen besar, setelah ia mencapai pertandingan kesepuluh berturut-turut tanpa mencetak gol di Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa, yang kembali memicu perdebatan mengenai posisinya dalam susunan pemain inti pelatih Roberto Martínez.

Meskipun bermain selama 90 menit, Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola, angka yang lebih rendah daripada jumlah sentuhan yang dicatat oleh empat pemain Portugal yang masuk sebagai pemain pengganti selama pertandingan, ditambah kiper Diogo Costa.

Kemarahan Besar

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Sun", pernyataan Neves memicu reaksi luas di media sosial, di mana pemain muda tersebut mendapat kritik tajam dari para penggemar Ronaldo, yang menganggap perkataannya tidak pantas terhadap kapten tim nasional dan salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Akun-akun Neves di platform media sosial dibanjiri pesan-pesan marah yang menuntutnya untuk menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada Ronaldo, sementara kritik tersebut juga meluas ke pacarnya, Madalena Araújo, yang juga menerima komentar-komentar terkait kontroversi seputar kapten Portugal tersebut.

Di antara komentar-komentar di akun Neves, ada yang berbunyi, “Izinkan saya menjelaskan: Pernyataan Anda tentang Cristiano Ronaldo tidak sopan dan tidak profesional. Anda tidak harus menyukainya, tetapi Anda harus menghormatinya. Dialah pria yang telah memenangkan 5 Ballon d’Or dan 5 gelar Liga Champions, serta pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola.”

Seorang lainnya berkata, “Dialah alasan mengapa jutaan anak-anak jatuh cinta pada sepak bola dan memainkannya, termasuk para pemain dari generasi Anda.”

Seorang lagi menambahkan, “Kamu adalah pemain muda yang memiliki bakat besar, tapi bakat tanpa rasa hormat tidak berarti apa-apa. Para legenda lah yang membangun permainan ini dan membuka jalan bagimu, jadi bertindaklah dengan pantas.”

Di antara komentar-komentar tersebut juga ada yang berbunyi, “Tunjukkan sedikit kesopanan, dan sebut nama Ronaldo hanya dengan penuh rasa hormat.”

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Tanggapan lain juga berisi kritik serupa terhadap Neves, di mana sejumlah penggemar meminta dia untuk berhenti menyalahkan Ronaldo atas penurunan performa tim nasional, sementara yang lain menyerukan kepada para pemain Portugal untuk membela kapten mereka dengan cara yang sama seperti para pemain Argentina mendukung Lionel Messi.

Reaksi tersebut juga meluas ke akun pacarnya, Madalena Araújo, di mana salah satu pengikut menulis, “Katakan pada pemuda pendek itu agar menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Cristiano.”

Sementara itu, yang lain menekankan bahwa Ronaldo tetap menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola, dan apa yang telah ia berikan kepada timnas Portugal sepanjang kariernya layak mendapatkan penghargaan yang lebih besar dari rekan-rekan setimnya dan para penggemar.

Timnas Portugal sedang bersiap untuk menjalani pertandingan kedua di babak penyisihan grup melawan Uzbekistan, di tengah antisipasi besar untuk mengetahui apakah Ronaldo akan tetap diturunkan sebagai starter setelah kritik yang semakin gencar terhadapnya pasca pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo.