Keane geram melihat sikap apatis United

Kekalahan telak Manchester United di Anfield kembali memicu kemarahan mantan kapten mereka, Keane. Berbicara sebagai pengamat untuk Sky Sports, pria asal Irlandia itu geram melihat penampilan tim dan reaksi para pemain setelah peluit akhir. Gol-gol Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, dan Victor Munoz membuat tim tamu menelan kekalahan yang memukul mental.

Keane mengatakan kepada Sky Sports: "Dua tahun lalu, tim ini finis di peringkat ke-15," jelasnya. "Kita bicara soal satu atau dua tahun terakhir. Kita menyalahkan dewan direksi, menyalahkan pemilik, menyalahkan para pelatih. Kapan para pemain bertanggung jawab atas sebagian keputusan yang mereka ambil? Liverpool mungkin seharusnya mencetak delapan gol, mungkin delapan atau sembilan. Peluang mereka luar biasa banyak. Lalu semua orang keluar lapangan dan mengatakan kebobolan empat [gol] tidak terlalu buruk? Rasanya saya ingin mengumpat. Menurut saya, United tampil buruk sekali. Begitu buruk."

Debut Pochettino di Anfield berakhir buruk

Debut Mauricio Pochettino diharapkan menandai awal baru, tetapi pelatih asal Argentina itu melihat rencana taktiknya berantakan dalam hitungan menit. Awal yang buruk membuat Leny Yoro menerima kartu merah pada menit-menit awal, sehingga timnya harus menghadapi gempuran serangan selama lebih dari 80 menit.

Meski situasinya sulit, Keane tidak mau menerima alasan terkait kekurangan satu pemain. Ia secara khusus mengkritik mantan rekan setimnya, Gary Neville, karena menilai hasil tersebut dengan lebih lunak. "Neville menganggap kekalahan 4-0 itu tidak masalah? Maksud Anda, mereka tidak bisa tampil lebih baik? Kekalahan 4-0 tidak terlalu buruk saat bermain dengan sepuluh orang? Apa belum pernah ada tim yang meraih hasil dengan sepuluh orang? Itu bisa dilakukan! Orang-orang yang pernah bermain untuk klub ini mengatakan kekalahan 4-0 tidak terlalu buruk? Wah. Para suporter bertepuk tangan. Bertepuk tangan untuk apa? Permainannya buruk," tambah mantan gelandang itu dalam analisis pascapertandingan.

Pochettino soroti insiden kartu merah Yoro

Sementara Keane menyoroti kurangnya kegigihan, Pochettino lebih menaruh perhatian pada keputusan wasit dan menggambarkan laga tersebut sebagai pengalaman yang sangat sulit diterima. Sang pelatih merasa kartu merah Yoro akibat pelanggaran terhadap Alexander Isak menjadi momen ketika pertandingan itu tak lagi berlangsung seimbang.

Sang pelatih mengakui bahwa hasil tersebut sangat menyakitkan dan mengecewakan bagi semua orang di ruang ganti. Pochettino mengatakan: "Sangat, sangat menyakitkan. Sangat mengecewakan. Anda tidak pernah membayangkan memulai kiprah di sini, di Liga Primer, dalam situasi seperti ini. Masalahnya, pertandingan berubah sepenuhnya setelah enam menit. Sekarang kami bisa berbicara dan menjelaskan semuanya, tetapi dampaknya sudah terjadi. Ini sangat menyakitkan. Para pemain merasakan sakitnya berada dalam situasi seperti ini. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tetap tenang dan apa yang terjadi adalah situasi yang sama sekali tidak adil."