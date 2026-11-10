Endrick mulai bergerak untuk menentukan masa depannya, di tengah ketiadaan kesinambungan yang ia cari di dalam Real Madrid, meski hubungan baiknya dengan pelatih Jose Mourinho tetap terjalin dan ia masih memegang teguh mimpinya untuk meraih sukses bersama klub ibu kota Spanyol tersebut.

Penyerang asal Brasil ini menjadi incaran sejumlah klub Eropa, terutama Roma dan Sporting Lisbon, seiring mendekatnya jendela transfer musim dingin, setelah menjadi sulit baginya untuk melanjutkan musim dengan ritme saat ini, mengingat ia hanya tampil selama 140 menit dalam 7 pertandingan, dengan salah satunya ia mulai sebagai pemain inti menghadapi Sevilla.

Endrick sebelumnya memilih untuk bertahan bersama Real Madrid musim panas lalu atas permintaan Mourinho, meski kepindahannya ke Roma dengan status pinjaman nyaris dipastikan, namun sejak saat itu ia tidak mendapatkan menit bermain yang ia harapkan.

Meski demikian, tidak ada krisis dalam hubungan antara pemain dan pelatihnya, karena Endrick menegaskan bahwa hubungannya dengan Mourinho kuat, dan keputusannya yang mungkin untuk hengkang tidak terkait dengan perselisihan dengan sang pelatih, melainkan karena keinginannya untuk menjaga perkembangannya sebagai pemain dan tidak mengganggu perjalanan kariernya di usia 20 tahun.

Menurut surat kabar "AS", Endrick memutuskan untuk mencari tujuan baru pada Januari, serupa dengan pengalamannya sebelumnya bersama Olympique Lyon, di mana ia mendapatkan kesempatan bermain lebih besar dan memulihkan bagian penting dari perjalanan kariernya, setelah mencetak 8 gol dan membuat 7 assist dalam 21 pertandingan, dengan total 1.663 menit.

Roma dan Sporting memuncaki daftar peminat

Roma tampaknya kembali berminat untuk mendapatkan jasa sang pemain pada Januari, namun ia menghadapi persaingan dari Sporting Lisbon, yang sudah bergerak untuk mencoba merekrutnya selama paruh kedua musim.

Sporting memiliki beberapa faktor yang mungkin menjadikannya tujuan yang cocok bagi Endrick, karena tim ini berpartisipasi di Liga Champions Eropa, selain itu pelatih Paulo Fonseca, yang baru saja mengambil alih kepemimpinan tim, meminta untuk merekrut sang pemain, yang bisa memberinya peluang lebih besar untuk mendapatkan menit bermain.

Selain itu, kepindahan ke Portugal mungkin akan mudah bagi Endrick dari sisi bahasa dan geografis, ditambah dengan dekatnya Lisbon dengan Madrid, yang membuat perubahan ini kurang rumit bagi sang pemain dan keluarganya.

Kepergian permanen menjadi opsi yang terbuka

Meski demikian, Endrick belum menetapkan keputusan akhir mengenai tujuannya hingga saat ini, dan ia masih mengkaji opsi-opsi yang tersedia di hadapannya, termasuk kemungkinan hengkang dari Real Madrid secara permanen alih-alih sekadar dengan status pinjaman.

Dalam kasus ini, sang pemain mengupayakan sebuah formula yang menjamin Real Madrid mempertahankan tingkat kendali tertentu atas masa depannya, baik melalui penjualan sebagian dari haknya atau penyertaan sebuah klausul dalam kontrak transfer yang mengizinkan klub ibu kota Spanyol itu untuk membelinya kembali selama beberapa musim dengan syarat yang sesuai.

Di sisi lain, Real Madrid tidak menutup pintu bagi kepergian Endrick jika keputusan diambil secara final, terutama karena klub menyadari kebutuhannya untuk melindungi investasi besarnya pada sang pemain, setelah biaya transfer, menurut laporan, melampaui 80 juta euro, dengan menghitung nilai transfer, gaji, komisi, dan pajak.

Pernyataan yang ambigu

Endrick sebelumnya membiarkan pintu terbuka bagi semua kemungkinan ketika ditanya tentang masa depannya dalam konferensi pers timnas Brasil pada awal hari Selasa, dengan mengatakan: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari. Semuanya ada di tangan Tuhan, dan saya memohon kepada-Nya untuk memberi saya kebijaksanaan agar yang terbaik terjadi bagi saya dan karier saya. Apa yang akan terjadi, akan terjadi".

Ia menambahkan: "Saya akan terus bekerja dengan penuh ketenangan hingga Endrick sang pemain meraih kesuksesan. Tentu saja Madrid adalah kota yang luar biasa, dan saya merasa inilah tempat keluarga saya berada. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mendorong karier saya maju. Namun saya hanya ingin bermain dan bahagia. Saya masih sangat muda, usia saya 20 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa saya perlu melompat dari jurang, tetapi saya hanya ingin bahagia, bermain, mencetak gol, memberikan assist, dan membantu rekan-rekan setim saya".

Endrick merujuk pada pengalaman sebelumnya bersama Lyon, dengan mengatakan: "Apa yang terjadi pada saya di Lyon, misalnya, adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya, dan tidak diragukan lagi itu adalah periode ketika saya paling bahagia".

Pada saat yang sama, penyerang asal Brasil ini menegaskan bahwa sikapnya terhadap masa depannya tidak terkait dengan hubungannya dengan Mourinho, menjelaskan: "Dia sangat peduli pada saya. Dia mendekati saya dalam latihan, berbicara dengan saya dan menanyakan kabar saya, tetapi bukan tentang sepak bola. Dia selalu menanyakan tentang kehidupan pribadi saya, dan itu adalah sesuatu yang saya hargai".

Ia menambahkan: "Dia adalah salah satu pelatih pertama yang saya hadapi dan berbicara dengan saya seperti itu. Dia menyambut saya dengan sangat baik, dan saya berterima kasih padanya. Dan tentu saja, saya akan selalu mengerahkan segala yang saya miliki untuk Real Madrid. Real Madrid akan tetap berada di atas segalanya bagi saya".

Endrick menutup pembicaraannya tentang Mourinho dengan mengatakan: "Dengan kasih sayang yang ditunjukkan Mourinho kepada saya, saya akan membelanya, dan itulah yang persis saya lakukan di setiap pertandingan yang saya jalani, dan saya akan terus melakukannya".