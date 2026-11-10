Beberapa bulan terakhir bukanlah masa yang mudah bagi Kylian Mbappe, setelah ia menelan kekecewaan karena gagal meraih Ballon d'Or, lalu terseret dalam pusaran kontroversi menyusul perjalanannya ke China, sebelum cedera lutut menambah beban masalahnya. Namun kapten timnas Prancis kini kembali ke lingkungan Les Bleus dengan wajah yang berbeda, di tengah rencana khusus yang disiapkan Zinedine Zidane untuk membantunya mengembalikan penampilan terbaiknya.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa Mbappe kembali ke pemusatan latihan Clairefontaine dengan moral yang tinggi, setelah tampaknya berhasil melewati tekanan periode lalu, yang menyaksikannya menempati peringkat kedua dalam persaingan Ballon d'Or di belakang Harry Kane, hanya dengan selisih 28 poin, di samping kontroversi yang dipicu oleh perjalanannya ke China.

Gambaran ini diperkuat oleh pernyataan Ibrahima Konate, rekan setimnya di Real Madrid, yang menenangkan para suporter terkait kondisi psikologis Mbappe, dengan menegaskan bahwa ia sedang menjalani periode yang baik dan menampilkan performa berpengaruh dalam laga-laga terakhir.

Konate berkata kepada surat kabar "Le Parisien": "Kylian berada dalam kondisi psikologis yang sangat baik, dan kami telah menyaksikannya dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana ia sangat menentukan dan penting. Ia juga masih mempertahankan semangat yang sama terhadap kehidupan, dan saya rasa kalian pun menyadarinya."

Indikator positif tidak berhenti pada kondisi psikologis penyerang Prancis itu, karena Zidane berencana memberinya peran taktis yang sesuai dengan kemampuannya, setelah ia mengurungkan gagasan untuk mengandalkannya di sayap kiri selama jeda internasional lalu, dan memutuskan menempatkannya secara permanen di posisi ujung tombak, yang lebih ia sukai.

Sang pelatih menegaskan bahwa Mbappe akan mendapatkan kesempatan bermain di posisi favoritnya selama pemusatan latihan saat ini, dalam sebuah langkah yang dapat membantunya melanjutkan ketajamannya, terlebih ia telah mencetak 11 gol dalam 9 pertandingan internasional terakhir, di samping torehan 17 gol dalam 16 pertandingan bersama Real Madrid musim ini.

Kapten Les Bleus itu juga mendapatkan sambutan meriah dari para suporter di Clairefontaine, dan tampil dengan senyuman serta memulihkan jiwa cerianya selama latihan, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan bahwa ia telah melewati sebagian besar tekanan yang mendampinginya belakangan ini.

Timnas Prancis sedang bersiap menghadapi Italia dan Turki, di tengah harapan agar Mbappe memanfaatkan dukungan yang ia terima dari Zidane, dan menerjemahkan kepercayaan taktis yang diberikan kepadanya menjadi penampilan kuat, yang dengannya ia menegaskan kembalinya ke level yang biasa ia tampilkan.