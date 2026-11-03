Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Bertahan Tak Sampai Setengah Jam: Penjelasan Teknis di Balik Keputusan Mengejutkan Inzaghi

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
S. Dahal
S. Inzaghi
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Italia

Pelatih Al Hilal membuat bingung bintang mudanya!

Pergantian dini yang dilakukan oleh pelatih Simone Inzaghi pada susunan pemain Al Hilal saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab menimbulkan tanda tanya terkait keputusannya menurunkan pemain muda Sabri Dhel sebagai starter dalam laga sesulit itu, sebelum menggantinya hanya 28 menit setelah pertandingan dimulai.

Inzaghi memutuskan menurunkan bek kanan Mohammed Mehzri menggantikan Dhel pada menit ke-28, meski pemain muda tersebut tidak menunjukkan adanya cedera, sehingga penampilan perdananya sebagai starter dengan seragam Al Hilal menjadi sangat singkat.

Jurnalis dan analis olahraga Khaled Al Qahtani mengomentari keputusan tersebut, menilai bahwa pilihan menurunkan Dhel khusus pada laga ini mengundang keheranan, mengingat adanya opsi lain yang menurutnya lebih siap, baik di posisi sayap maupun bek kanan.

Al Qahtani menulis melalui akunnya di platform X bahwa Sultan Mandash adalah pilihan terbaik di posisi sayap, sementara Mehzri lebih unggul dari Dhel di posisi bek kanan, seraya menyebutkan bahwa Inzaghi mungkin memutuskan mengganti pemain tersebut lebih awal "karena masalahnya sudah jelas terlihat" dalam penampilannya selama menit-menit awal.

Pertandingan berikutnya
ALI

ALI

Saudi Pro League

07 Nov 2026

HIL

HIL

ALS

ALS

ADNOC Pro League

07 Nov 2026

ALA

ALA

Ia menambahkan bahwa Al Hilal memulai pertandingan dengan meningkatkan tempo permainan demi mencari gol lebih dini, untuk menghindari duel fisik melawan Shabab Al Ahli yang mahir dalam jenis pertandingan semacam ini, dan hal itu memang benar-benar terjadi menurut perkiraannya, sehingga pergantian Dhel pun dilakukan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Klub Al Hilal telah merekrut Sabri Dhel "18 tahun" dari klub Al Feiha pada Juli lalu, dan pemain tersebut menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Al Zaeem selama 5 musim.

Terdakwa Zionis: Ungkapan rasis yang meruntuhkan air mata bintang Aljazair

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google