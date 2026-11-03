Pergantian dini yang dilakukan oleh pelatih Simone Inzaghi pada susunan pemain Al Hilal saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab menimbulkan tanda tanya terkait keputusannya menurunkan pemain muda Sabri Dhel sebagai starter dalam laga sesulit itu, sebelum menggantinya hanya 28 menit setelah pertandingan dimulai.

Inzaghi memutuskan menurunkan bek kanan Mohammed Mehzri menggantikan Dhel pada menit ke-28, meski pemain muda tersebut tidak menunjukkan adanya cedera, sehingga penampilan perdananya sebagai starter dengan seragam Al Hilal menjadi sangat singkat.

Jurnalis dan analis olahraga Khaled Al Qahtani mengomentari keputusan tersebut, menilai bahwa pilihan menurunkan Dhel khusus pada laga ini mengundang keheranan, mengingat adanya opsi lain yang menurutnya lebih siap, baik di posisi sayap maupun bek kanan.

Al Qahtani menulis melalui akunnya di platform X bahwa Sultan Mandash adalah pilihan terbaik di posisi sayap, sementara Mehzri lebih unggul dari Dhel di posisi bek kanan, seraya menyebutkan bahwa Inzaghi mungkin memutuskan mengganti pemain tersebut lebih awal "karena masalahnya sudah jelas terlihat" dalam penampilannya selama menit-menit awal.

Ia menambahkan bahwa Al Hilal memulai pertandingan dengan meningkatkan tempo permainan demi mencari gol lebih dini, untuk menghindari duel fisik melawan Shabab Al Ahli yang mahir dalam jenis pertandingan semacam ini, dan hal itu memang benar-benar terjadi menurut perkiraannya, sehingga pergantian Dhel pun dilakukan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Klub Al Hilal telah merekrut Sabri Dhel "18 tahun" dari klub Al Feiha pada Juli lalu, dan pemain tersebut menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Al Zaeem selama 5 musim.

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