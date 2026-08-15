Negosiasi antara Barcelona dan Manchester City terkait kepindahan Rodri terus berlanjut, setelah klub Inggris itu menolak tawaran ketiga yang diajukan Blaugrana untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol tersebut, di mana City berpegang teguh pada permintaan finansialnya yang mencapai 80 juta euro, menurut jaringan"Radio Monte Carlo" Prancis.

Negosiasi antara kedua klub dimulai lebih dari sepekan yang lalu, setelah Rodri menjadikan Barcelona sebagai tujuan favoritnya, mengungguli Real Madrid.

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Manchester City awalnya berpikir untuk memperpanjang kontrak Rodri, namun pada akhirnya memutuskan untuk menghormati keinginan sang pemain, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa mereka tidak akan mempermudah kepergiannya. Klub Inggris itu menetapkan harga sebesar 80 juta euro, menolak gagasan untuk menjualnya dengan nilai yang lebih rendah.

Barcelona memulai langkahnya dengan tawaran pertama yang bernilai sekitar 50 juta euro, tetapi tawaran itu langsung ditolak oleh Manchester City.

Klub Catalan itu menaikkan tawaran keduanya menjadi sekitar 70 juta euro, tetapi Manchester City juga menolaknya, karena menganggap kompensasi finansial itu masih jauh dari permintaan mereka.

Meski tawaran pertama dan kedua ditolak, Barcelona kembali dengan tawaran ketiga dengan harapan menuntaskan transfer tersebut, namun Manchester City kembali menolaknya, menurut jaringan Prancis itu.

Kini keputusan berada di tangan pemegang gelar La Liga, yang dituntut untuk lebih mendekati angka 80 juta euro yang diminta Manchester City, jika ingin menutup transfer yang tampak rumit, serupa dengan negosiasi terkait Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid.