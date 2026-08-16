Pemain asal Ekuador, Josue Caicedo, mencatatkan penampilan perdananya bersama Barcelona Atletic dalam kemenangan 2-1 atas L'Hospitalet, dalam ajang Piala Kota L'Hospitalet, sehingga bek kiri muda itu meninggalkan kesan yang baik dalam partisipasi pertamanya bersama tim cadangan.

Barcelona Atletic meraih kemenangan pertamanya di periode pramusim, setelah kekalahan dari Union Esportiva Tona 2-1 dan hasil imbang 1-1 dengan Girona.

Kemenangan itu diraih berkat dua gol dari Ignasi Guerre dan Shane Kluivert, sementara Caicedo tampil untuk pertama kalinya mengenakan kostum tim, setelah kedatangannya ke Barcelona pada Juli lalu.

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Bergabungnya Caicedo ke tim sempat tertunda akibat sejumlah prosedur birokrasi, sebelum akhirnya pelatih asal Brasil, Juliano Belletti, mendapat kesempatan untuk mengandalkannya untuk pertama kali, kemudian pemain tersebut menandatangani kontraknya dengan klub pada keesokan harinya, dalam sebuah acara yang dihadiri oleh Jose Ramon Alexanko, direktur sepakbola pembinaan di Barcelona.

Caicedo tampil selama 30 menit menghadapi L'Hospitalet, setelah masuk menggantikan Landry Farre, dan menampilkan performa yang baik dalam aspek bertahan maupun menyerang, terutama dalam melakukan pressing dan merebut kembali bola setelah kehilangannya, di samping kemampuannya menutup sisi kiri dan berkontribusi dalam serangan, menurut surat kabar Catalonia "Mundo Deportivo".

Belletti mengatakan setelah pertandingan tentang pemain asal Ekuador itu: "Kami tahu bagaimana dia, dan secara bertahap dia memperoleh kepercayaan diri. Ketika tiba waktunya untuk tampil di liga, dia harus siap. Jika dia berada di sini, itu ada alasannya, dan harus dimanfaatkan."

Caicedo berusia 18 tahun, dan datang ke Barcelona dari klub Ekuador LDU Quito dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian senilai 2,5 juta euro.