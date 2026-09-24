Upaya menggulingkan Gianni Infantino dari singgasana FIFA tampaknya telah gagal, tetapi yang lebih berbahaya belum tiba; sebab hanya beberapa pekan setelah para lawannya yakin bahwa mereka nyaris menjatuhkannya, semua indikator menunjukkan bahwa pria asal Swiss itu tetap bertahan di posisinya, sementara sepak bola dunia bergerak menuju perang dingin dan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya soal wewenang dan pengaruh sang presiden.

Mungkin pertempuran memaksa Infantino mundur telah berakhir, tetapi perang sesungguhnya seputar sejauh mana wewenangnya baru saja dimulai.

Dari pertempuran suksesi ke perang wewenang

Menurut apa yang diungkap kantor berita "Reuters" mengutip para tokoh besar di dunia sepak bola, krisis yang dipicu Infantino melalui rencana penjualan 20% hak komersial FIFA kepada para investor, yang kemudian ia batalkan, telah berubah dari persoalan "siapa yang akan menggantikannya" menjadi persoalan "bagaimana ia akan bertahan".

Kini FIFA menghadapi dua skenario, tidak ada yang ketiga:

Skenario pertama: kompromi bersejarah. Yakni Infantino tetap menjabat sebagai presiden dengan dilucuti sebagian besar wewenang terpusatnya, serta pembentukan badan atau struktur tata kelola baru yang mengurangi pengaruh presiden. Inilah yang dipandang oleh seorang pejabat eksekutif senior FIFA sebagai "batas minimum" untuk memberinya ruang bertahan.

Skenario kedua: perang atrisi berkepanjangan. Inilah yang paling berbahaya, di mana klub-klub, konfederasi-konfederasi benua, perwakilan pemain, dan asosiasi-asosiasi nasional terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan FIFA, menentang segala hal: mulai dari Piala Dunia Antarklub dan distribusi finansial, hingga kalender pertandingan internasional dan keputusan ekspansi komersial.

Seorang pejabat eksekutif tingkat tinggi berkata kepada Reuters: "Sudah jelas sekarang bahwa ia tetap di posisinya. Perang dingin dan panas ini adalah masalah nyata bagi FIFA dan bagi sepak bola dunia".

Sementara itu, seorang pejabat olahraga internasional kawakan yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja bersama badan-badan pengelola melangkah lebih jauh, menggambarkan situasi ini sebagai "perang saudara di dalam badan pengelola, sesuatu yang tak pernah saya ingat terjadi pada badan olahraga mana pun sebelumnya. Ini belum pernah terjadi". Ia pun bertanya: "Apakah ia akan menjadi tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya?".

Dua pejabat sepak bola lainnya secara independen menegaskan skenario bencana ini kepada Reuters, dengan menyebutkan bahwa oposisi tidak harus mencapai pemutusan hubungan resmi, melainkan penghambatan sistematis terhadap setiap inisiatif besar sang presiden.

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"Kepercayaan yang ia runtuhkan tak akan kembali"

Upaya Infantino untuk membalik halaman tidak berhasil memperbaiki keretakan. Dalam sebuah pesan kepada Dewan FIFA dan para presiden dari 211 asosiasi, ia mengusulkan penugasan pihak eksternal independen untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas kerangka tata kelola, serta menggelar konsultasi luas terkait penguatan proses pengambilan keputusan. Namun tanggapan Eropa datang dengan keras dan seketika.

Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, berkata dalam pidato yang direkam di hadapan KTT Sepak Bola Portugal, tanpa menyebut Infantino dengan namanya: "Proyek yang mengguncang persatuan sepak bola dunia mungkin dibatalkan, tetapi kepercayaan yang ia runtuhkan tak akan kembali".

Ia menambahkan: "Kepercayaan dalam olahraga kita bertumpu pada tiga pilar: persatuan, transparansi, dan tata kelola yang melayani semua orang, bukan segelintir orang. Sepak bola tidak untuk dijual".

Proyek penjualan hak komersial, termasuk hak Piala Dunia, telah ditinggalkan pada Juli lalu setelah penentangan sengit dari UEFA, AFC, dan Concacaf.

Di sinilah letak ironi sejarahnya, sebab reformasi yang menyusul kejatuhan Sepp Blatter awalnya bertujuan mengurangi wewenang yang terpusat di tangan presiden, hingga hari ini konflik itu kembali berkisar pada titik yang sama.

Bagaimana Infantino membangun kembali imperiumnya?

Ada alasan yang membuat para lawan Infantino yakin bahwa mereka telah menyia-nyiakan peluang emas mereka. Sebab pria berusia 56 tahun itu telah benar-benar mulai membangun kembali aliansi-aliansinya sebagai persiapan menghadapi pemilihan Maret 2027.

Infantino memiliki serangkaian peluang dalam beberapa bulan mendatang untuk bertemu para pemimpin asosiasi nasional dalam turnamen dan konferensi benua, terutama di Afrika, benua yang mewakili blok pemungutan suara yang menentukan.

Seorang presiden asosiasi nasional yang berbicara kepada Reuters dengan syarat identitasnya tidak diungkap berpendapat bahwa Infantino akan memanfaatkan pertemuan-pertemuan ini untuk mempertahankan dukungan, dengan memperkirakan bahwa sebagian asosiasi yang menentangnya akan menjadi kurang bermusuhan jika ia terpilih kembali, karena "tidak ada gunanya empat tahun konfrontasi terus-menerus".

Dalam konteks ini muncul sebuah kartu politik yang berbahaya, terungkap melalui usulan bersama dari Ceferin dan Presiden Concacaf, Victor Montagliani, yang menyerukan pembagian tidak kurang dari 10 juta dolar dari cadangan FIFA kepada setiap asosiasi dari 211 asosiasi selama siklus finansial mendatang.

Bagi banyak asosiasi kecil yang sepenuhnya bergantung pada pendanaan FIFA, jumlah-jumlah ini bisa menghadirkan lompatan kualitatif, dan bisa jadi merupakan senjata yang akan digunakan Infantino untuk membeli loyalitas baru dan menjamin kelangsungannya, sekalipun sebagai presiden tanpa wewenang.

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