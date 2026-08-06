Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa Liverpool ingin merekrut salah satu bintang paling menonjol Inggris di ajang Piala Dunia terakhir, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Laporan tersebut menegaskan bahwa misi Liverpool tidak akan mudah, karena sang pemain menarik minat klub-klub lain di Inggris dan Italia.

Menurut surat kabar "The Sun", Liverpool menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Djed Spence, pemain Tottenham, namun mereka akan menghadapi persaingan ketat dari klub-klub lain.

Spence, yang berusia 25 tahun, menjadi bintang paling menonjol timnas Inggris di Piala Dunia, di mana ia bersinar dalam laga-laga sistem gugur melawan Meksiko, Norwegia, dan Argentina.

Meski demikian, bek serbaguna yang bisa bermain di kedua sisi ini berada di belakang Pedro Porro dan Andy Robertson dalam urutan pemain di Tottenham.

Tottenham tampaknya terbuka untuk menjual Spence pada musim panas ini, seiring pelatih Roberto De Zerbi melanjutkan pembangunan kembali timnya setelah menempati peringkat ketujuh belas dua kali berturut-turut di Liga Primer Inggris.

Harga Spence diperkirakan sekitar 35 juta pound sterling, yang membuat transfer ini terjangkau bagi lebih dari satu klub.

Liverpool menghargai mantan pemain Middlesbrough itu, tetapi dapat dipahami bahwa pada tahap ini, ada klub-klub lain yang minatnya tampak lebih kuat.

Daftar tersebut mencakup klub-klub dari Italia dan beberapa klub di Liga Primer Inggris.

Inter Milan telah melakukan pembicaraan terkait perekrutan Spence pada awal musim panas ini, sementara rival sekotanya, AC Milan, diyakini juga tertarik dengan hal tersebut.