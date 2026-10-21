Bersamanya, keadaan berbalik! Florian Wirtz membuktikan diri kepada para pengkritiknya di Liverpool FC

Malam itu dimulai bagi Florian Wirtz di tempat yang nyaris tak mungkin lebih buruk: bangku cadangan. Bukan sebagai hukuman, melainkan tampaknya demi mengatur beban bermainnya, ia harus duduk di sana dan menyaksikan FC Liverpool terseok-seok menuju kekalahan dari FC Villarreal di Liga Champions.

Namun, The Reds tetap keluar sebagai pemenang setelah 90 menit. Wirtz, yang belakangan kerap dikritik, turut berperan dalam kemenangan itu. Setelah masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol pertamanya untuk Liverpool sejak April, ia mendapat banyak pujian.

"Menurut saya, Florian kini sudah tiga kali berturut-turut bermain di level yang sangat tinggi," tegas manajer tim Andoni Iraola setelah kemenangan 4-3 (2-2) atas Villarreal pada Selasa malam, dalam pertandingan ketiga fase liga Liga Champions. "Hari ini, golnya membuat kami bisa mengendalikan pertandingan untuk sebagian besar waktu."

Florian Wirtz Tuai Pujian Dari Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Liga Primer

Iraola memasukkan pemain tim nasional itu pada awal babak kedua, setelah Liverpool lebih dulu mengejar ketertinggalan 0-2. Tak lama setelah Alexis Mac Allister membawa Liverpool unggul 3-2 (65'), Wirtz menambah keunggulan menjadi 4-2 (68'). Mendapat banyak ruang di kotak penalti, ia melepaskan tembakan kaki kiri yang terarah ke sudut kanan bawah gawang. "Sekali lagi, ada perkembangan positif. Ia membawa bola dengan gerakan kecil, dari kaki kanan ke kaki kiri, lalu menempatkannya melewati kiper. Tembakan yang luar biasa," puji mantan penyerang timnas Inggris sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Primer, Alan Shearer, di Prime Video.

Sebelumnya, Wirtz terakhir kali mencetak gol pada akhir April dalam pertandingan liga melawan Crystal Palace. Selebrasinya setelah mengakhiri penantian gol saat menghadapi Villarreal lebih menunjukkan kelegaan ketimbang kegembiraan semata. Meski begitu, Iraola tidak menilai pemain berusia 23 tahun itu hanya dari gol dan assist. "Ada juga pertandingan ketika ia bermain sangat baik tanpa mencatatkan gol atau assist secara langsung," kata pria asal Spanyol itu.

Namun, Wirtz berulang kali dikritik karena rasio golnya yang rendah. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher baru-baru ini mengatakan dalam sebuah episode "Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast": "Saya sendiri pernah mengatakan bahwa menurut saya ia tidak seharusnya berada di tim, tetapi Liverpool tidak punya pengganti untuknya."

Namun, Iraola berpandangan lain setelah penampilan Wirtz melawan Villarreal. "Ia pemain yang sangat dinamis, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasainya," jelas pria berusia 44 tahun itu. "Sulit untuk membendung dan mengendalikannya. Ia menemukan ruang-ruang yang bisa dimanfaatkannya untuk menyulitkan lawan, dan angka-angka statistiknya pun berangsur membaik."

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