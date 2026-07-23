Di kota Milan, Italia, pada periode 26 Juli hingga 1 Agustus, akan berlangsung ajang Piala Dunia Kings League, dengan partisipasi 16 tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, dalam edisi yang mengumpulkan para juara elite liga-liga dunia. Ajang ini juga menyaksikan partisipasi tim-tim yang dipimpin oleh sejumlah bintang sepak bola dunia terkemuka, di antaranya juara Piala Dunia bersama Spanyol Lamine Yamal, dan bintang Brasil Neymar.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara diwakili dalam turnamen ini oleh dua tim, yaitu Darbaha, juara Kings League di kawasan tersebut, dan Fawaz, yang memasuki kompetisi dengan ambisi mewujudkan kehadiran Arab yang istimewa di turnamen terbesar dalam sistem Kings League.

Turnamen ini juga menyaksikan partisipasi kreator konten Saudi Musaid Al-Fawzan dalam posisi wakil presiden tim Fawaz, sebuah langkah yang mencerminkan kehadiran yang kian bertumbuh dari para kreator konten Arab di turnamen dunia ini.

Tim Darbaha memulai perjalanannya pada 26 Juli, dengan pertandingan berat menghadapi tim Los Troncos dari Spanyol, pemegang gelar Piala Dunia musim lalu, dalam salah satu laga paling menonjol di babak pembuka. Sementara itu tim Fawaz memulai partisipasinya pada 27 Juli menghadapi Atletico Parceros, tim yang dipimpin oleh bintang Kolombia James Rodriguez.

Darbaha mengatakan bahwa kembali ke atmosfer Kings League melalui partisipasi di Piala Dunia merupakan motivasi besar bagi tim, seraya menegaskan bahwa targetnya melampaui sekadar berpartisipasi.

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Ia menambahkan, "Kami merasa sangat antusias untuk kembali ke kompetisi, dan Milan merupakan babak penting bagi kami. Kami berambisi mewakili Saudi dengan citra terbaik, dan kami yakin bahwa kami mampu bersaing memperebutkan gelar. Kami memiliki tim yang istimewa, dan kami berupaya menyuguhkan permainan yang layak untuk pendukung kami."

Ia menegaskan bahwa tim ini mengambil inspirasi semangat juangnya dari timnas Maroko yang menampilkan penampilan mencolok di Piala Dunia, dan berkata, "Contoh terdekat bagi kami adalah timnas Maroko, bukan karena kami menirunya, melainkan karena mereka bermain dengan semangat kolektif dan tidak pernah menyerah. Sebagian orang mungkin tidak menempatkan kami di antara kandidat, tetapi di dalam lapangan segalanya berbeda. Kami bermain dengan hati, memperjuangkan setiap bola, dan kami yakin bahwa kami mampu menang menghadapi lawan mana pun."

Di pihaknya, Fawaz menegaskan bahwa timnya memasuki ajang Piala Dunia dengan ambisi besar setelah meraih gelar Kings League untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, seraya menunjukkan bahwa targetnya adalah melanjutkan perjalanan sukses dan bersaing memperebutkan gelar dunia.

Ia mengatakan, "Kami menampilkan penampilan yang membahagiakan pendukung kami di turnamen regional, dan kami berharap dapat mengulanginya di Milan. Kami memasuki Piala Dunia dengan mentalitas yang sama seperti saat kami menjalani Kings League di kawasan, yaitu berupaya memenangkan setiap pertandingan. Kami percaya pada potensi tim kami, dan kami yakin bahwa kami mampu meraih pencapaian besar di edisi ini."

Ia menambahkan, "Mewakili dunia Arab di turnamen sebesar ini adalah tanggung jawab yang kami banggakan, dan kami berharap partisipasi kami mencerminkan tingkat sepak bola yang sebenarnya di kawasan kami. Pesan kami adalah bahwa tim-tim Arab mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia, dan ini tak lebih dari awal dari apa yang bisa kami tampilkan di kancah internasional."

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Turnamen ini diikuti oleh 16 tim terbaik yang lolos dari turnamen-turnamen Kings League di seluruh dunia selama musim 2025-2026, di mana kompetisi digelar dengan sistem yang memberi setiap tim kesempatan menjalani setidaknya dua pertandingan pada fase pertama. Tim-tim yang meraih dua kemenangan akan lolos ke babak gugur, sementara tim-tim yang menerima dua kekalahan tersingkir dari turnamen.

Kings League merupakan turnamen dunia inovatif yang didirikan oleh mantan bintang sepak bola Spanyol Gerard Pique, yang memadukan sepak bola dan hiburan digital melalui aturan permainan yang inovatif, dan menghimpun tim-tim yang dipimpin oleh sejumlah bintang sepak bola, kreator konten, dan influencer terkemuka. Sejak diluncurkan, turnamen ini berhasil menarik jutaan pengikut, hingga menjadi salah satu kompetisi sepak bola dengan pertumbuhan tercepat di dunia.