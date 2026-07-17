Bersama Pedro Porro... Yamal menghilangkan kekhawatiran akan absennya di final Piala Dunia

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, menepis kekhawatiran bahwa ia akan absen dalam pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko melawan Argentina, bersama rekan setimnya Pedro Porro.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, lusa Minggu, di Stadion MetLife di New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

48 jam menjelang pertandingan, Lamine Yamal ikut serta dalam sesi latihan bersama tim “La Roja” hari ini, Jumat, bersama rekan setimnya Pedro Porro, seperti diungkapkan oleh jurnalis Spanyol Alfredo Martínez.

Dengan demikian, kepastian partisipasi Yamal dan Boro dalam final Piala Dunia pun terkonfirmasi, setelah sebelumnya muncul keraguan mengenai keduanya akibat ketidakhadiran mereka dalam sesi latihan bersama pada Kamis kemarin.

Yamal turut berkontribusi dalam kemenangan 2-0 atas Prancis, Selasa lalu, pada babak semifinal Piala Dunia, di mana ia mendapatkan tendangan penalti yang menghasilkan gol pertama Spanyol, tanpa diganti.

Pemain berusia 19 tahun ini hanya mencetak satu gol di Piala Dunia kali ini, yaitu saat kemenangan 4-0 atas tim nasional Arab Saudi pada putaran kedua babak penyisihan grup.