Bersama Maroko dan Aljazair... Inggris menambahkan Ghana ke dalam daftar rekornya di Piala Dunia

Tim nasional Inggris memperpanjang rekornya di Piala Dunia, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Ghana (0-0) kemarin, Selasa, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, jumlah pertandingan yang berakhir tanpa gol dalam sejarah turnamen tersebut menjadi 13, yang merupakan rekor tertinggi di antara semua tim nasional.

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Pertandingan pertama dari rangkaian tersebut terjadi melawan Brasil pada edisi 1958, sebelum hasil imbang tanpa gol terulang kembali melawan Bulgaria di Piala Dunia 1962, lalu melawan Uruguay selama turnamen 1966, menurut jaringan statistik “Opta”.

Pada edisi 1982, timnas Inggris mencatatkan dua hasil imbang tanpa gol, yang pertama melawan Jerman Barat dan yang kedua melawan Spanyol, sebelum kembali bermain imbang dengan skor yang sama melawan Maroko di Piala Dunia 1986.

Pertandingan Inggris melawan Belanda di Piala Dunia 1990 juga berakhir tanpa gol, sebelum hasil serupa terulang saat melawan Nigeria pada edisi 2002, lalu melawan Portugal di Piala Dunia 2006.

Edisi 2010 menyaksikan hasil imbang tanpa gol antara Inggris dan Aljazair, sementara pertandingan melawan Kosta Rika di Piala Dunia 2014 berakhir dengan skor yang sama.

Timnas Inggris kembali mencatatkan hasil imbang tanpa gol melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, sebelum pertandingan mereka melawan Ghana di edisi 2026 turut masuk dalam daftar tersebut.



