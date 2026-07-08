Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan pelatih Al-Nassr, memutuskan untuk mengorbankan dua pertiga gajinya di klub Saudi tersebut demi memimpin tim nasional negaranya dalam waktu dekat.

Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan pengunduran diri pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional senior, setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar melawan tim nasional Spanyol.

Surat kabar Portugal “Apola” melaporkan bahwa Jorge Jesus akan menjadi pelatih baru “Brasil Eropa”, dengan kontrak berdurasi empat tahun ke depan, yang akan berakhir setelah Piala Dunia 2030 yang akan diselenggarakan bersama oleh Portugal, Spanyol, dan Maroko.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal saat ini sedang menyelesaikan semua detail, dengan harapan dapat mengumumkan penunjukan Jesus secara resmi sebelum hari Minggu mendatang.

Jesus setuju untuk melatih Portugal, menolak beberapa tawaran lain, meskipun ia akan menerima sekitar sepertiga dari gaji yang ia terima di Al-Nassr, di mana ia akan mendapatkan kurang dari 4 juta euro, setelah sebelumnya menerima gaji sebesar 12 juta euro di Liga Saudi.

Menurut surat kabar yangsama, Jesus akan membawa staf teknisnya, yang terdiri dari João de Deus dan Fábio Jesus sebagai asisten pelatih, Márcio Sampaio sebagai pelatih kebugaran, serta Rodrigo Araújo dan Gil Henrique sebagai analis kinerja.

Selain itu, Ricardo Carvalho diperkirakan akan tetap menjabat sebagai asisten pelatih, dan Ricardo sebagai pelatih kiper, meskipun hal tersebut belum dipastikan hingga saat ini.

Namun, Jorge Jesus ingin menambahkan sosok baru ke dalam staf teknis dalam waktu dekat, yaitu Pepe, legenda Real Madrid, setelah ia secara resmi pensiun dari sepak bola pasca berakhirnya Euro 2024.

Nama Pepe sempat dikaitkan dengan kembalinya ke Real Madrid, sebagai bagian dari staf teknis baru pelatih asal Portugal, José Mourinho, namun ia menolak tawaran tersebut.

Jesus berharap Pepe bersedia bergabung dengannya di tim nasional Portugal, guna memanfaatkan pengalamannya yang luas di level internasional—terutama setelah tampil dalam 141 pertandingan internasional bersama “Brasil Eropa”—yang akan membantunya mengukuhkan otoritasnya di ruang ganti.