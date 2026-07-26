Bersama Henry, Cristiano Berubah Menjadi "Aktor dan Produser" dalam Sebuah Karya Drama Raksasa

Sebuah laporan media Inggris mengungkap, pada hari Minggu ini, sebuah kejutan besar yang berkaitan dengan bintang Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Menurut surat kabar "The Sun", penyerang legendaris Cristiano Ronaldo akan memproduksi dan membintangi sebuah serial drama besar tentang sepak bola Inggris.

Syuting serial yang berjudul "The Early Days" itu bahkan sudah dimulai, di mana mantan bintang Manchester United berusia 41 tahun tersebut akan tampil di dalamnya, sekaligus turut serta sebagai produser eksekutif.

Sebuah sumber terpercaya mengungkap bahwa mantan pesaingnya di Arsenal, Thierry Henry yang berusia 48 tahun, juga akan ambil bagian dalam karya seni ini.

Sumber tersebut mengatakan: "Kemungkinan besar ini akan memicu perang penawaran di antara platform streaming. Posisi tinggi dari tokoh-tokoh yang berada di balik karya ini, belum lagi jajaran para aktornya, menunjukkan bahwa ini adalah proyek bergengsi, meski mengejutkan bagi Ronaldo yang tengah menuju industri karya drama."

Film ini akan mengisahkan cerita fiksi tentang seorang agen sepak bola ternama bernama Stanley Dalton, yang diperankan oleh Damian Lewis yang berusia 55 tahun.

Hal ini didasarkan pada konsep yang diciptakan oleh salah satu produser eksekutif lain dari serial ini, yaitu agen sungguhan Darren Dean, 52 tahun, yang diwakili oleh Henry.

Sumber terpercaya menambahkan: "Setelah Piala Dunia, ada minat internasional yang kembali menguat, terutama di Amerika Serikat, terhadap sepak bola Inggris."

Ia melanjutkan: "Ini adalah fenomena yang telah berkembang sejak beberapa waktu dengan program seperti Ted Lasso. Namun ini bukan serial komedi, ini jelas sebuah drama, dengan beberapa unsur komedi, dan didukung oleh sejumlah nama besar."

Serial ini akan diproduksi oleh studio baru UR•Marv, yang dikelola Ronaldo bersama sutradara ternama Matthew Vaughn, dan juga akan melibatkan penyanyi rap Inggris Dave serta pendatang baru Carlotta Bennat.

Henry baru-baru ini terlihat sedang bekerja pada hari pertama syuting di stadion klub sepak bola Barnet, di barat laut London.

Vaughn mendirikan perusahaan tersebut awal tahun ini, dan pernyataan misinya adalah menghadirkan perubahan mendasar di pasar industri pembuatan film "tradisional".

Ia berkata saat itu: "Cristiano telah menciptakan kisah-kisah di atas lapangan yang tidak akan pernah bisa saya tulis, dan saya menantikan untuk membuat film-film yang menginspirasi bersamanya."

Ronaldo mengatakan: "Ini adalah babak yang menarik bagi saya, di mana saya menantikan petualangan baru."

Pemain besar itu, yang diikuti lebih dari satu miliar orang di media sosial, mencetak tiga gol untuk Portugal di Piala Dunia.