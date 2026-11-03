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Penyerang Inter Marcus Thuram mendukung dua pemimpin tim, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, setelah keduanya mengakui adanya masalah di ruang ganti usai kekalahan dalam derbi Milan. Thuram menegaskan bahwa mengakui pendekatan mereka yang buruk dalam menghadapi pertandingan sangat penting untuk memperbaiki performa Inter.

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Thuram sependapat dengan kekhawatiran rekan setim setelah kekalahan dalam derbi

Penyerang Inter Marcus Thuram berbicara kepada media di De Kuip menjelang laga Liga Champions melawan Feyenoord pada Selasa. Pemain internasional Prancis itu sependapat dengan penilaian yang disampaikan secara terbuka oleh rekan setimnya, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, setelah kekalahan 3-1 dari Milan.

Thuram menilai semangat yang ditunjukkan Inter saat mengalahkan Shakhtar dengan sepuluh pemain sebagai standar yang harus mereka pertahankan ke depannya.

Sang penyerang mendesak rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan intensitas itu di setiap kompetisi.

Thuram minta tim jujur mengakui kelemahan dalam memulai pertandingan

Menanggapi inkonsistensi Inter belakangan ini, Thuram menegaskan bahwa skuad harus menghadapi langsung kesulitan mereka pada awal pertandingan. "Kita harus menyadarinya, mengakui masalahnya, lalu memperbaikinya; berpura-pura tidak terjadi apa-apa tidak akan membantu," tegas Thuram.

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"Saya pikir kami semua sudah memahami hal ini dan sekarang bisa menjalani pertandingan dengan cara sebaik mungkin."

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Mengenai komentar dua pemimpin tim tersebut, ia menambahkan: "Saya setuju. Mereka berdua adalah pemimpin dan sangat mengenal tim ini, saya hanya bisa setuju."

Penyerang Inter bela para pemimpin tim saat Lautaro absen

Thuram menepis anggapan bahwa Inter kekurangan sosok pemimpin ketika kapten Lautaro Martinez tidak berada di lapangan. "Siapa yang bilang begitu? Saya rasa tidak. Setiap orang mengekspresikan diri sesuai karakternya masing-masing," jelas Thuram.

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"Anda bisa melihat apa yang dilakukan Lautaro, tetapi yang lain juga melakukannya dengan sangat baik. Kami tahu itu meskipun Anda tidak melihatnya."

Mengenai tugas taktisnya sendiri, Thuram mengatakan: "Terkadang kami bisa menekan jauh ke depan, di saat lain kami harus menunggu: sebagai penyerang, saya harus pandai memilih momen yang tepat."

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Inter incar momentum penting di Liga Champions

Thuram diperkirakan akan menjadi ujung tombak Inter saat mereka memburu tiga poin di Rotterdam.

Penyerang asal Prancis itu tetap ingin mempertahankan beban bermainnya yang tinggi di tengah jadwal pertandingan yang padat.

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Inter berfokus untuk membalikkan keadaan dalam kiprah mereka di Eropa saat bermain di De Kuip.