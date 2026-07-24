"Berpura-pura menjadi agen": Sculli dan Pepe diselidiki atas praktik ilegal profesi tersebut

Pemalsuan, praktik ilegal profesi agen olahraga, dan percobaan pemerasan. Tuduhan yang sangat serius itu diajukan jaksa Saverio Francesco Musolino terhadap Simone Pepe dan Giuseppe Sculli, mantan pesepak bola Serie A yang sama-sama diselidiki kejaksaan Roma bersama agen olahraga Luigi Iachini Bellisarii dan pengacara Alessandro Buccieri.





TUDUHAN - Menurut penyelidikan, Pepe dan Sculli diduga menjalankan aktivitas sebagai agen tanpa lisensi yang diperlukan, dengan mengurus negosiasi dan kesepakatan ekonomi untuk para talenta muda sepak bola serta, menurut tuduhan, menyerahkan kontrak dengan tanda tangan palsu ke Coni. Ketika kemudian dua pemain, Costantino Favasuli (produk akademi Fiorentina) dan Davide Bettella (mantan bek yang pernah bermain di level junior Inter, Atalanta, dan Frosinone) memutuskan untuk mengakhiri hubungan profesional tersebut, para terduga disebut mencoba mendapatkan pembayaran penalti senilai ratusan juta apabila terjadi penghentian mandat lebih awal. Satu-satunya agen olahraga berlisensi adalah Iachini Bellisarii. Namun, menurut jaksa, yang sebenarnya menjalankan pekerjaan itu adalah Pepe, Sculli, dan Buccieri yang mencari pemain dan menegosiasikan kesepakatan ekonomi.