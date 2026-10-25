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Real Madrid mendapat kabar baik menjelang laga El Clasico melawan Barcelona pada Minggu, dengan Thibaut Courtois berupaya pulih dari sakit yang datang mendadak. Kiper asal Belgia itu semula diperkirakan absen dalam lawatan ke Catalunya, tetapi ia tetap optimistis bisa tampil dalam pertandingan terbesar musim ini di Spanyol.

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Courtois berjuang pulih dari sakit

Real Madrid mendapat kabar mengkhawatirkan soal kondisi kiper andalan mereka, Courtois, hanya beberapa jam sebelum menghadapi rival mereka, Barcelona. Pada Minggu pagi, klub mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa pemain internasional Belgia itu mundur dari skuad karena sakit dengan gejala mirip flu.

Menurut The Athletic, situasinya kini membaik karena kiper berusia 34 tahun itu masih berharap bisa menyusul rekan-rekan setimnya. Courtois sangat ingin bisa tampil dalam laga besar tersebut.

Madrid saat ini tertinggal enam poin dari Barcelona di puncak klasemen, sehingga mereka wajib memenangi pertandingan ini untuk menjaga harapan mempertahankan gelar. Meski performa mereka di kompetisi domestik dan Eropa belakangan membaik setelah meraih kemenangan atas Sevilla dan RB Leipzig, kehilangan pemain sekaliber Courtois akan menjadi pukulan telak. Klub memantau kondisinya setiap jam sebelum mengambil keputusan akhir mengenai keikutsertaannya.

Mourinho telah menyiapkan rencana cadangan

Jika Courtois tidak cukup bugar menjelang sepak mula, kiper pelapis Andriy Lunin siap tampil. Pemain internasional Ukraina itu sudah terbiasa bermain di laga besar, setelah mampu menjalankan tugas dengan baik ketika Courtois absen sebelumnya. Bergabung dengan Real Madrid pada 2018, tahun yang sama dengan Courtois, Lunin telah mencatatkan 43 penampilan di La Liga selama lima musim terakhir sebagai pelapis yang dapat diandalkan.

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Untuk memastikan mereka tidak kekurangan kiper, Mourinho memanggil tambahan pemain dari tim muda. Illia Voloshyn, kiper tim C klub, disertakan dalam rombongan yang akan bepergian sebagai langkah antisipasi. Pemain muda Ukraina yang pernah membela negaranya di level U-20 itu belum menjalani debut profesional di level senior, tetapi memberikan opsi pelapis yang diperlukan bersama Sergio Mestre dalam skuad pertandingan.

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Sosok legendaris di bawah mistar

Arti penting Courtois bagi Real Madrid tidak bisa dilebih-lebihkan. Ia telah membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di sepakbola dunia, bahkan mungkin yang terbaik. Sejak didatangkan dari Chelsea pada musim panas 2018, ia mencatatkan 98 pertandingan tanpa kebobolan di La Liga.

Courtois tetap menjadi andalan Real Madrid pada musim kesembilannya sejak pindah dari Chelsea pada 2018. Ia telah mengoleksi 12 trofi, termasuk tiga gelar La Liga dan dua gelar Liga Champions. Meski kontrak kiper veteran itu akan berakhir pada akhir musim ini, negosiasi berjalan positif dan perpanjangan selama 12 bulan diperkirakan akan membuatnya bertahan di Madrid hingga 2028.

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Mourinho menghadapi dilema dalam menentukan susunan pemain

Di tengah perhatian terhadap situasi penjaga gawang, Madrid sudah dipastikan kehilangan salah satu ancaman terbesar mereka di lini serang. Vinicius Junior tidak bisa dimainkan karena masih menjalani skorsing empat pertandingan di kompetisi domestik.