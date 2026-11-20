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Apakah Julian Brandt dan Ajax Amsterdam harus berpacu dengan waktu jelang lawatan ke markas rival bebuyutan Feyenoord Rotterdam pada akhir pekan terakhir November?

Menurut laporan Lentin Goodijk, reporter Ajax dari Voetbal International, Brandt masih sedikit diragukan tampil dalam laga liga berikutnya melawan ADO Den Haag pada Minggu. Sang pengatur serangan ditarik keluar tak lama sebelum turun minum saat menang 1-0 atas AZ Alkmaar pada akhir Oktober karena masalah otot .

Brandt kemudian absen dalam laga Conference League di markas FC Midtjylland (6-1) beberapa hari setelahnya, serta hasil imbang 2-2 di markas Twente Enschede pada pertandingan Eredivisie terakhir sebelum jeda internasional lalu. Dalam proses menuju comeback, pemain asal Jerman itu hanya mengikuti sebagian sesi latihan tim pekan ini. Karena itu, belum jelas apakah ia sudah bisa kembali bermain melawan Den Haag.

Akankah Ajax mengistirahatkan Brandt jelang laga besar di markas Feyenoord?

Ada kemungkinan pelatih Ajax Michel Sanchez masih belum memainkan mantan bintang BVB itu sebagai langkah pencegahan dalam laga kandang melawan tim peringkat kedua dari bawah. Pasalnya, sepekan kemudian Ajax akan bertandang ke markas rival bebuyutan Feyenoord Rotterdam pada 29 November untuk menjalani salah satu pertandingan terpenting musim ini. Saat ini kedua klub papan atas tersebut memiliki poin sama, dengan Feyenoord berada di posisi kedua berkat selisih gol yang lebih baik. Keduanya hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven.

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Brandt, yang bergabung dengan Ajax dari Borussia Dortmund secara gratis pada musim panas, dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci klub Amsterdam itu . Pemain berusia 30 tahun yang terikat kontrak dengan klub Belanda tersebut hingga 2029 itu telah mencatatkan delapan gol dan dua assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi musim ini.