Bernt Klaverboer diminati Udinese, demikian dilaporkan Voetbal International. Karena itu, sc Heerenveen harus khawatir akan kepergian kiper berbakat tersebut.

Klaverboer, yang baru berusia 20 tahun, adalah salah satu kiper paling menjanjikan di Eredivisie. Setelah baru 35 pertandingan menjaga gawang Heerenveen, langkah ke Serie A bisa menyusul.

Klaverboer masuk radar Udinese sebagai pengganti (sementara) Maduka Okoye. Mantan kiper Sparta Rotterdam itu baru-baru ini mengalami cedera.

Heerenveen kemungkinan tidak akan cepat menyetujui kepergian Klaverboer, yang hanya terikat kontrak hingga pertengahan 2027.

Pasalnya, klub Friesland itu bisa mengaktifkan opsi untuk tambahan satu musim. Transfermarkt menaksir nilai sang penjaga gawang sebesar 3 juta euro.

Kiper-kiper muda Belanda saat ini tampaknya sedang diminati di kompetisi top Eropa. Ipswich Town, misalnya, baru-baru ini merekrut Kayne van Oevelen dari FC Volendam ke Premier League.

Mungkin saja performa impresif para pemain internasional Belanda, Bart Verbruggen dan Robin Roefs, ikut memengaruhi perkembangan ini.