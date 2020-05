Bernd Leno Sebut Pierre-Emerick Aubameyang Bisa Jadi Kiper Dadakan

Leno menilai Aubameyang bisa menggantikan perannya di bawah mistar jika diperlukan setelah sempat melihat kualitasnya sekilas sebagai kiper.

Kiper Bernd Leno mengatakan bahwa Pierre-Emerick Aubameyang mungkin akan jadi pilihan bagus di posisi penjaga gawang jika timnya dalam keadaan terdesak.

Leno sendiri sudah bersama Arsenal sejak 2018 setelah pindah ke Emirates Stadium dari . Dia pergi untuk mengunci peran sebagai No 1 di klub, membuat 66 penampilan di semua kompetisi selama dua musimnya di London.

Adapun selama beberapa tahun terakhir, ada sejumlah insiden yang memaksa pemain non-kiper untuk mengisi posisi di bawah mistar, dengan kejadian terakhir yang paling berkesan adalah saat Kyle Walker mengawal gawang Mancester City di laga kontra di Liga Champions pada November tahun lalu.

Lebih banyak tim

Jika insiden serupa dialami Arsenal, Leno mendukung Aubameyang untuk menggantikannya memakai sarung tangan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Kurasa itu Auba," kata Leno di Reddit Ask Me Anything. "Saya tidak benar-benar tahu soal kualitasnya sebagai penjaga gawang - saya tidak tahu siapa yang terbaik - tetapi saya melihat berkali-kali Auba melakukan penyelamatan bagus setelah selesai berlatih tendangan bebas.

"Dia terbang dengan sangat baik. Saya sangat terkesan dan dia bisa menjadi pilihan yang bagus jika saya mendapat kartu merah dan kami sudah membuat tiga pergantian.

"Jika saya bukan kiper, saya akan bermain sebagai bek tengah. Pertama-tama, saya tidak suka berlari! Di posisi bek tengah, Anda tidak berlari sebanyak yang lainnya. Saya juga suka menantang, melakukan tekel dan saya pikir posisi ini cocok untuk saya karena saya sedikit lebih tinggi seperti seorang bek."