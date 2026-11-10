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Arkadiusz Milik pernah menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa. Namun, karena alasan yang tragis, ia sudah lebih dari dua tahun tidak bisa membuktikan ketajamannya bersama Juventus Turin.

Arkadiusz Milik kembali mengalami kekecewaan ketika Juventus Turin mengumumkan skuad untuk musim Serie A mendatang pada awal September. Pelatih Luciano Spalletti tidak memasukkan pemain berusia 32 tahun itu ke dalam skuad liga. Karena tidak ada tempat baginya dalam skuad Liga Europa, di belakang para rekrutan baru Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani yang juga sempat mengecewakan, saat ini ia tampaknya hanya bisa tampil di Coppa Italia.

Namun, kesempatan itu pun belum datang musim ini. Milik saat ini absen membela Si Nyonya Tua karena cedera. Lagi-lagi. Sejak tiba di Turin pada musim panas 2022, ia baru tampil 77 kali untuk klub pemegang rekor gelar liga Italia itu. Yang jauh lebih tragis, sejak musim panas 2024, ia hanya mencatatkan dua penampilan dengan total 34 menit bermain. Selebihnya, Milik menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri dari cedera. Kini ia mungkin lebih mengenal para pelatih rehabilitasi daripada sebagian besar anggota skuad saat ini.

Artinya, Milik melewatkan sekitar 100 pertandingan. Di antara berbagai masalah fisik yang dialaminya terdapat cedera serius pada lutut, betis, dan tulang kering. Kini ototnya yang bermasalah, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memulai kembali kariernya, kalau kesempatan itu masih bisa dibicarakan mengingat namanya tidak masuk skuad. Juve tidak mengungkap diagnosis pasti maupun berapa lama ia akan absen, sementara media Italia menduga penyebabnya adalah beban latihan yang berlebihan. Pemain asal Polandia itu memang sudah tidak terbiasa lagi dengan beban latihan di lapangan.

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Secercah harapan pada musim panas berubah menjadi kekecewaan: Milik terancam mengalami hal pahit untuk pertama kalinya dalam karier

Padahal, penyerang yang terus-menerus dibayangi nasib buruk itu sempat mendapat secercah harapan dalam persiapan pramusim. Dalam laga uji coba melawan Palermo di Perth, Australia, ia mencetak gol pertamanya setelah 813 hari. Itu tampak seperti awal babak baru, tetapi yang terjadi justru kisah lama kembali terulang. Kepuasan yang ia rasakan di Australia agaknya sudah lama berganti menjadi kekecewaan.

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Lebih buruk lagi, waktu Milik untuk menunjukkan kemampuannya kepada calon klub baru semakin menipis. Kontraknya habis setelah musim ini. Untuk pertama kalinya dalam karier, ia terancam tidak memiliki klub. Klub peminat pada musim dingin pun tampaknya sulit ditemukan. Perpanjangan kontraknya selama satu tahun pada April 2025 saja sudah mengejutkan. Namun, ada siasat kecil di baliknya. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport kala itu, gaji Milik yang kabarnya mencapai €3,5 juta hanya dibagi ke dalam dua musim berikutnya, agar klub bisa mempertahankannya lebih lama dengan biaya lebih rendah.

Keputusan itu patut diapresiasi dan sekaligus menunjukkan betapa Milik dihargai di Juve. Bagaimanapun, saat itu ia sudah berbulan-bulan absen karena cedera. Harapan bahwa Milik mungkin bisa kembali menunjukkan performa bagus seperti pada awal kiprahnya di Italia utara masih lebih besar.

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Milik mula-mula bergabung dengan Juve sebagai pemain pinjaman dari Olympique Marseille pada 2022. Ia tampil meyakinkan sebagai pemain pengganti dengan sembilan gol dan satu assist, hingga akhirnya direkrut secara permanen pada tahun berikutnya dengan biaya transfer sekitar €7 juta. Ia kemudian mencetak delapan gol lagi dalam sedikit lebih dari 1.000 menit bermain, sebelum nasib buruk berupa cedera menyusulnya.

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Milik pernah mengecewakan di Bundesliga, lalu tampil luar biasa bersama Ajax Amsterdam

Musim terbaik dalam kariernya terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu. Setelah menjalani periode yang mengecewakan di Bayer Leverkusen (delapan pertandingan, tanpa gol), termasuk sempat ditempatkan di tim cadangan dan dipinjamkan ke FC Augsburg, Milik dengan cepat membuktikan bersama Ajax Amsterdam mengapa Leverkusen merekrutnya dari Gornik Zabrze di negara asalnya, Polandia, seharga €2,6 juta pada awal 2013. Gornik Zabrze kini dikenal sebagai klub yang dicintai Lukas Podolski.

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Milik mula-mula tampil gemilang sebagai pemain pinjaman pada musim 2014/15 (23 gol dan sembilan assist dalam 34 penampilan). Setelah bergabung secara permanen, ia terus mencetak gol. Di Eredivisie saja, Milik mencetak 21 gol dan menyiapkan delapan gol lainnya. SSC Napoli tidak berlama-lama mengambil keputusan: mereka merekrutnya seharga €32 juta, sehingga Ajax meraih keuntungan transfer hampir €30 juta.

Setibanya di Italia, Milik awalnya melanjutkan penampilan seperti saat masih di Belanda. Namun, setelah mencetak dua gol dalam satu pertandingan pada dua dari empat pekan pertama Serie A, serta mengulanginya di Liga Champions, kegembiraan itu untuk pertama kalinya berakhir. Ligamen krusiatumnya robek. Pada musim keduanya di Napoli, ia kembali mengalami cedera lutut serius. Meski begitu, pemain yang mencatatkan 73 penampilan bersama tim nasional Polandia itu berjuang untuk kembali, tetap menunjukkan ketajamannya, lalu mengambil keputusan keliru yang berdampak besar pada musim panas 2020.

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Setelah keputusan keliru yang berdampak besar, Milik akhirnya bergabung dengan Juventus lewat jalan memutar

Menurut kabar yang beredar, Milik sangat ingin pindah ke Juventus. AS Roma juga disebut menjadi salah satu tujuan yang dipertimbangkan. Namun, kepindahan yang ia inginkan gagal karena tuntutan Presiden Aurelio De Laurentiis terlalu tinggi. Ia juga menolak memperpanjang kontrak yang akan habis setahun kemudian, sehingga pelatih saat itu, Gennaro Gattuso, mencoretnya dari skuad. Di usia yang semestinya menjadi masa terbaik seorang pesepakbola, Milik mendadak menjadi pemain yang rutin duduk di tribune dan mungkin paling berharga di dunia.

"Mereka memberi saya pilihan: saya menandatangani kontrak atau pergi," kata Milik kepada media Polandia beberapa bulan kemudian. "Saya memutuskan ingin mencoba sesuatu yang baru, tempat lain. (...) Karier pesepakbola profesional itu singkat, saya berusia 26 tahun. Saya ingin terus berkembang, menjadi pesepakbola yang lebih baik. Saya pikir ini saat yang tepat untuk menerima tantangan baru. Saya orang yang mengikuti perasaan saya."

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Pada akhirnya, Milik tetap memperpanjang kontraknya pada Januari 2021, lalu pergi ke Marseille sebagai pemain pinjaman dan menghasilkan hampir €10 juta bagi Napoli pada musim panas berikutnya. Di kota pelabuhan di Prancis selatan itu, Milik juga tidak membiarkan sejumlah cedera menghentikan langkahnya. Setelah mencetak 30 gol dalam 55 pertandingan, impiannya bermain untuk Juve akhirnya terwujud. Namun, jumlah penampilannya jauh lebih sedikit daripada yang ia harapkan.

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Arkadiusz Milik: Klub dan statistik sepanjang karier profesional

Periode Klub / Tim Penampilan Gol Assist 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburg 20 2 2 2014–2016 Ajax Amsterdam 76 47 21 2016–2021 SSC Napoli 122 48 5 2021–2023 Olympique Marseille 55 30 3 sejak 2022 Juventus Turin 77 17 2 sejak 2012 🇵🇱 Polandia (tim nasional) 73 17 17