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Bernardo Silva menjadi sorotan utama di timnas Portugal, setelah mengemban tanggung jawab kepemimpinan menyusul kepergian Cristiano Ronaldo, hingga menjadi kapten timnas berdasarkan jumlah pertandingan internasionalnya, dalam usia 32 tahun.

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Dan menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain Real Madrid itu berbicara dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Denmark, yang dijadwalkan hari ini di kota Braga, di mana ia duduk berdampingan dengan pelatih Jorge Jesus.

Bernardo menyinggung kepergian Cristiano Ronaldo, serta berbicara terus terang tentang situasi barunya bersama Real Madrid, di tengah tidak terjaminnya ia bermain sebagai starter, seraya menegaskan keteguhannya memegang peluangnya dan keinginannya untuk mengembalikan peran berpengaruhnya di dalam tim.

Bernardo berkata tentang mantan rekan setimnya: "Perjalanan karier Cristiano sangat panjang, dan saya mendapat kehormatan bermain di sisinya selama 12 tahun. Tentu saja, ada banyak kesedihan, dan hari ini cepat atau lambat pasti akan datang".

Ia menambahkan: "Tetapi kami akan melanjutkan perjalanan, sambil berusaha menghormati Cristiano dan menyampaikan terima kasih kepadanya atas segala yang telah ia berikan untuk tim nasional. Generasi baru maju, sebagaimana yang terjadi dalam segala aspek kehidupan".

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Bernardo mengemban tanggung jawab memimpin timnas Portugal, seraya mengungkapkan rasa syukurnya atas tugas ini, di mana ia berkata: "Ini sebuah kehormatan besar. Tanggung jawab ini bukan milik satu pemain saja, dan tidak pernah seperti itu kapan pun, serta tidak akan seperti itu di masa depan, melainkan berada di pundak sekelompok pemain yang berpengalaman".

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Ia melanjutkan: "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menyambut para pemain yang lebih muda, memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik di dalam ruang ganti, dan menjaga tingkat kerja serta komitmen yang sangat tinggi terhadap tim nasional".

Kapten Portugal itu berbicara tentang besarnya tanggung jawab yang dipikul Cristiano Ronaldo, dengan berkata: "Semua orang tahu tanggung jawab yang menyertai keberadaan Cristiano. Setiap kali ia turun ke lapangan, sebagian besar yang hadir di tribun datang untuk menontonnya".

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Ia menjelaskan: "Oleh karena itu, para pemain timnas kami terbiasa dengan perhatian media, tekanan, dan tanggung jawab di dalam klub mereka, sebagaimana mereka juga terbiasa menjadi sasaran tudingan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Saya tidak melihat hal itu sebagai masalah besar".

Semua orang ingin bermain

Mengenai situasinya saat ini sejak kepindahannya ke Real Madrid, Bernardo berbicara terus terang tentang sulitnya tidak bermain secara reguler, dengan berkata: "Hal itu selalu sulit. Semua orang ingin bermain, dan semua orang ingin berguna".

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Ia menambahkan: "Sepanjang karier profesional saya, saya terbiasa menjadi pemain yang berpengaruh dan bermain secara terus-menerus. Dan ketika saya tidak bermain, tentu saja hal itu sulit".

Ia melanjutkan: "Pelatih memiliki 27 pemain, dan itu jumlah yang banyak, sementara hanya 11 pemain yang bisa bermain pada saat yang sama. Ini tugas yang sangat sulit, karena ia harus memilih dari antara sekelompok pemain yang memiliki bakat sebanyak itu".

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Ia menyambung: "Yang bisa saya jamin dari sisi saya adalah bahwa saya akan selalu memberikan yang terbaik yang saya miliki, dan akan selalu siap untuk berusaha berkembang serta membantu tim dalam segala hal yang dibutuhkannya, baik saya bermain 5, 10, 30, atau 90 menit. Tentu saja, saya ingin bermain dan merasa bahwa saya pemain yang berguna".

Bernardo menyinggung perubahan yang terjadi pada gaya bermainnya selama beberapa tahun terakhir, seraya menjelaskan: "Saya tidak tahu persis penyebabnya, tetapi saya kini menjadi lebih defensif dan lebih banyak berpikir, serta sangat berbeda dari diri saya 10 tahun lalu".

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Ia menunjukkan: "Hal itu membawa saya untuk bermain di posisi lain, dan posisi saya kini sedikit lebih ke belakang di lini tengah. Tetapi saya selalu siap untuk berusaha membantu tim nasional dan klub saya dalam tugas apa pun yang dianggap perlu oleh pelatih".

Ia menguraikan: "Pelatihlah yang harus menjawab pertanyaan ini. Saya rasa ia melihat saya sebagai pemain di posisi 8 atau 10, yaitu penghubung antara lini belakang dan lini depan, dan bukan sebagai sayap pada tingkat utama".

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Ia menutup: "Hal ini berkaitan dengan mewujudkan keseimbangan antara bertahan dan menyerang, berkontribusi dalam transisi, dan membantu tim dalam melakukan pressing serta tugas-tugas bertahan di area belakang. Pemain yang bisa melakukan sedikit dari segala hal, itulah yang diharapkan pelatih dari saya".