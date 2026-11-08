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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bernardo Silva puji dominasi Real Madrid yang tengah tampil gemilang setelah memperpanjang rentetan kemenangan dengan melumat Valencia

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Bernardo Silva memuji kokohnya pertahanan Real Madrid setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Valencia di Mestalla. Bintang Portugal itu menilai kemenangan kedelapan secara beruntun tersebut menempatkan klub dalam posisi kuat untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga dan Liga Champions musim ini.

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Real Madrid Raih Kemenangan Meyakinkan

Silva tampil gemilang saat Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Valencia di Mestalla. Gelandang Portugal itu bermain selama 84 menit dan menunjukkan performa individu yang luar biasa di lini tengah.

Hasil impresif di kandang lawan itu menandai kemenangan kedelapan secara beruntun bagi klub Spanyol tersebut di semua kompetisi. Tim asuhan Jose Mourinho saat ini menempati posisi kedua klasemen Liga dengan 30 poin, sama dengan pemuncak klasemen Barcelona, yang akan memainkan pertandingan ke-12 mereka musim ini melawan Atletico Madrid.

Silva Soroti Permainan Agresif Valencia

Tim tamu tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam pertandingan tersebut. Silva menyoroti permainan fisik lawan dan kepemimpinan wasit yang longgar, yang membuat pertandingan mengalir tanpa banyak gangguan.

"Pertandingan yang sulit, dalam atmosfer yang menantang, melawan tim yang agresif dan wasit yang membiarkan mereka bermain agresif," jelas Silva melalui situs resmi klub. "Itu menyulitkan kami. Gol spektakuler Fede [Valverde] membantu kami mengendalikan pertandingan. Saya merasa kami selalu menguasai pertandingan dan bermain sangat terorganisasi, serta mengatasi transisi mereka dengan sangat baik. Para bek bermain sangat agresif dan cepat merebut bola. Kami sangat senang bisa meraih tiga poin lagi.

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"Delapan kemenangan beruntun menempatkan kami dalam posisi yang jauh lebih baik untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga dan masuk delapan besar di Liga Champions. Kami sangat senang dengan rentetan hasil ini, tetapi sekarang kami perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan terus melaju karena suasana di ruang ganti dan di klub sangat baik. Kami ingin terus meraih kemenangan."

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Menjaga Rentetan Kemenangan

Real Madrid kini mencatatkan delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Terakhir kali mereka gagal meraih kemenangan adalah dalam Derbi Madrid melawan Atletico pada akhir September. Silva menegaskan bahwa pencapaian ini sangat penting bagi timnya jika ingin tetap bersaing memperebutkan gelar musim ini.

"Ini sangat penting karena tim yang bertahan paling baik selalu siap memenangi pertandingan dan gelar," tambahnya. "Itu membuat kami semakin dekat untuk memenangi pertandingan dan kejuaraan."

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Silva Bersiap Membela Tim Nasional

Kompetisi antarklub kini jeda untuk pertandingan internasional. Silva akan segera mengalihkan fokusnya ke tugas bersama tim nasional dan bergabung dengan rekan-rekannya di Portugal. Portugal sedang bersiap menghadapi dua pertandingan penting UEFA Nations League dalam beberapa hari mendatang. Mereka akan menghadapi Denmark pada 14 November sebelum menutup jeda internasional dengan pertandingan melawan Wales pada 17 November.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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