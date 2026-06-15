Bernardo Silva menolak menandatangani kontrak dengan Real Madrid meskipun kesepakatan sudah tercapai!

Bernardo Silva, 31 tahun, untuk bergabung dengan Real Madrid dalam transfer bebas setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, setelah klub Kerajaan itu memenuhi semua tuntutannya dan tuntutan agennya, mengungguli Barcelona dan Atlético Madrid, namun gelandang Portugal itu memutuskan untuk menunda penandatanganan hingga Juli mendatang karena alasan perpajakan semata.

Menurut surat kabar Spanyol "El Confidencial", "gelandang Portugal yang akan berusia 32 tahun pada Agustus ini akan menunda penandatanganan kontraknya hingga Juli, meskipun kesepakatan telah tercapai, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menunggu beberapa hari".

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa "penundaan ini semata-mata didorong oleh alasan perpajakan, di mana Bernardo Silva ingin menghabiskan waktu sesedikit mungkin di Spanyol untuk menghindari pembayaran pajak sebesar 45%".

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Bernardo Silva berusaha membuktikan bahwa ia tidak tinggal di Spanyol lebih dari 183 hari, sesuai dengan ketentuan hukum Spanyol, di mana dengan bergabungnya ia ke Real Madrid pada Juli alih-alih Juni, ia akan menghabiskan waktu lebih sedikit di Spanyol selama tahun pajak 2026, sehingga ia terhindar dari pembayaran pajak sebesar 45% yang dikenakan kepada penduduk Spanyol yang tinggal lebih dari 183 hari per tahun.

Bernardo Silva, mantan pemain Monaco, sangat diminati oleh Barcelona dan Atlético Madrid, namun Real Madrid berhasil menuntaskan kesepakatan setelah memenuhi semua tuntutan pemain dan agennya, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai salah satu transfer bebas paling menonjol musim panas ini.