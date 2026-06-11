Bernardo Silva hampir saja melakukan transfer besar yang mengejutkan: 'Ayo, sebentar lagi!'

Real Madrid hampir merekrut Bernardo Silva, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Kesepakatan dengan gelandang berusia 31 tahun tersebut, yang akan hengkang dari Manchester City tanpa biaya transfer, telah memasuki tahap akhir dan kesepakatan resmi hanya tinggal menunggu waktu.

Menurut Romano, kepindahan Silva ke Real Madrid hampir pasti terjadi. Klub raksasa Spanyol tersebut telah mengajukan tawaran resmi yang berlaku hingga pertengahan 2028, termasuk opsi perpanjangan kontrak untuk satu musim tambahan.

Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City musim panas ini setelah sembilan musim. Selama periode tersebut, ia tumbuh menjadi salah satu pemain paling dihargai di klub, sebagian karena kemampuannya untuk selalu mengutamakan kepentingan tim. Justru sifat itulah yang membuatnya sangat menarik bagi pelatih José Mourinho, demikian dilaporkan AS pada Kamis lalu.

Menurut AS, Bernardo Silva sudah ditawarkan ke Real Madrid beberapa bulan lalu oleh agennya, Jorge Mendes. Pada periode yang sama, Mendes juga memperkenalkan Mourinho kepada petinggi klub, yang saat itu belum membuat keputusan final mengenai masa depan.

Ketika keyakinan di dalam klub semakin kuat akan kembalinya Mourinho, situasi seputar Silva pun berubah. Pada awal Mei, diputuskan untuk menunjuk kembali pelatih asal Portugal itu sebagai pelatih kepala, setelah itu persiapan untuk musim baru langsung dimulai.

Mourinho kemudian menegaskan bahwa ia ingin menambahkan Silva ke dalam skuadnya. Gelandang berpengalaman itu sudah lama menjadi incaran Barcelona dan Atlético Madrid, namun kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabéu menyebabkan pergeseran yang jelas dalam persaingan transfer.

Silva menunda pembicaraan dengan klub lain untuk sementara setelah menerima sinyal pribadi dari Mourinho. Di mana sebelumnya persaingan masih ketat, kini Real Madrid tampaknya akan keluar sebagai pemenang. Romano melaporkan pada Kamis dengan kata-katanya yang khas bahwa kesepakatan “set to be sealed” dan menambahkan: “Here we go, soon.”