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FBL-EUR-NATIONS-POR-PRESSERGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Bernardo Silva buka suara setelah meninggalkan skuad Portugal di tengah kontroversi kebugaran bintang Real Madrid itu

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Bernardo Silva buka suara setelah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Portugal lebih awal. Hasil pemeriksaan medis menyatakan ia tidak bisa tampil dalam laga Nations League mendatang melawan Wales. Meski staf tim nasional menilainya tidak bugar, laporan dari Spanyol menyebut sang gelandang serang mungkin siap kembali bermain untuk klub lebih cepat dari perkiraan.

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Kebugaran Silva dipertanyakan saat ia menuju Madrid

Kapten Portugal, Silva, menyampaikan dukungan kepada rekan-rekannya melalui media sosial setelah resmi dipulangkan dari skuad. Bintang Real Madrid itu dinyatakan tidak bisa tampil dalam laga terakhir fase grup Nations League melawan Wales di Cardiff pada Selasa setelah menjalani pemeriksaan medis. Keputusan tersebut langsung memicu perdebatan karena Departemen Kesehatan dan Performa FPF menilai sang gelandang tidak cukup bugar untuk melanjutkan perjalanan bersama rombongan tim.

Staf tim nasional memilih berhati-hati setelah kekalahan telak baru-baru ini dari Denmark, tetapi para dokter di ibu kota Spanyol tampaknya lebih optimistis soal waktu pemulihan Silva. Indikasi terkini menunjukkan mantan pemain Manchester City itu akan tersedia untuk dipilih ketika Real Madrid menghadapi Celta Vigo di La Liga akhir pekan ini. Perbedaan antara penilaian tim nasional dan temuan klub tersebut mengundang perhatian, terutama karena Portugal bersiap menjalani laga penentu untuk mengamankan posisi teratas Grup A4. Silva menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol pada pekan yang sulit bagi Portugal. Ia mencetak satu-satunya gol tim dalam kekalahan 4-1 di Braga sebelum dipulangkanز

Pesan di media sosial untuk Portugal

Meski kontroversi mengenai kesiapannya bermain untuk klub mulai mencuat, Silva tetap berfokus menyemangati rekan-rekannya di tim nasional. Ia mengunggah pesan singkat tetapi jelas di akun Instagram resminya agar dukungannya tetap terasa di tengah skuad meski ia tidak hadir secara langsung. "Portugal mendapat dukungan penuh dari kami menjelang laga besok. Semoga teman-teman bisa menuntaskan tugas dan mengamankan posisi teratas yang sangat penting di grup!" kata pemain berusia 32 tahun itu dalam unggahan kepada para pengikutnya, seraya mendoakan keberuntungan dan keberhasilan mereka dalam mengejar posisi teratas klasemen.

Pesan itu muncul ketika skuad Portugal menghadapi krisis kecil terkait para pemain senior dan pemain inti. Silva menyusul Ruben Dias dan Joao Palhinha, yang sama-sama absen karena menjalani skorsing. Dengan demikian, sang pelatih kehilangan tiga pemainnya yang paling berpengalaman untuk lawatan ke Cardiff City Stadium.

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Jorge Jesus menghadapi dilema pemilihan pemain

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Dari ketiga pemain yang absen, kehilangan Silva mungkin paling merugikan Jorge Jesus. Sang gelandang serang memberi sentuhan kreatif bagi lini tengah yang tampak tidak padu selama jeda internasional baru-baru ini. Tanpa kaptennya, Jesus harus mencari cara untuk mempertahankan keunggulan tipis tiga poin Portugal atas Denmark yang berada di posisi kedua. Portugal masih berada dalam posisi kuat dengan 12 poin, tetapi dampak psikologis kekalahan telak 4-1 pada laga terakhir tetap menjadi rintangan. Sang pelatih menyerukan persatuan dan ketangguhan, sembari mengingatkan 24 pemain yang tersisa dalam skuad bahwa kerja keras mereka musim ini tidak boleh tertutupi oleh satu hasil buruk.

Departemen medis Portugal tetap pada keputusannya untuk memulangkan Silva. Mereka menyatakan bahwa ia telah menjalani pemeriksaan klinis dan dinilai tidak bugar untuk menghadapi intensitas laga melawan Wales. Saat tim menjalani persiapan akhir di lokasi pertandingan di Cardiff, staf kepelatihan menyiapkan susunan baru di lini pertahanan dan tengah untuk mengatasi absennya ketiga pemain tersebut.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

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