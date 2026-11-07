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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Bernardo memang istimewa! Jesus puji penyihir Madrid saat maestro lini tengah incar ban kapten Portugal

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Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus memuji Bernardo Silva atas penampilan gemilangnya sejak bergabung dengan Real Madrid. Sang pelatih tim nasional menyoroti kemampuan pemain berusia 31 tahun itu beradaptasi tanpa hambatan dan konsistensinya di level tertinggi, sembari bersiap memimpin Portugal memasuki era pasca-Cristiano Ronaldo.

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Jesus soroti pengaruh Bernardo di Real Madrid

Pelatih kepala timnas Portugal Jorge Jesus memuji Bernardo Silva setelah penampilan gemilangnya di Spanyol. Saat mengumumkan skuad berisi 28 pemain untuk pertandingan Nations League melawan Denmark dan Wales di City of Football, Jesus mengungkapkan kebanggaannya atas kiprah sang gelandang bersama klubnya musim ini.

Bernardo telah mengamankan tempat sebagai starter reguler di Santiago Bernabeu, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai salah satu pengatur serangan terbaik di Eropa.

Jesus menegaskan bahwa kemampuan Bernardo untuk tampil gemilang di level tertinggi sepakbola Eropa menjadikannya aset yang sangat berharga bagi timnas.

‘Tidak mudah menjadi starter di Real Madrid’

Saat membahas performa Bernardo, Jesus menyoroti betapa sulitnya seorang pemain mengukuhkan diri sebagai starter yang tak tergantikan di ibu kota Spanyol.

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“Dia bisa menyumbangkan pengalamannya. Dia sedang melalui periode yang bagus di Real Madrid dan tidak mudah menjadi starter di salah satu tim terbaik di dunia,” ujar Jesus dalam konferensi persnya.

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“Saya tidak meragukan kualitasnya. Selain dia, Portugal memiliki pemain-pemain berkualitas luar biasa yang bermain untuk klub-klub terbaik di dunia.”

Bintang Real Madrid berpeluang mengenakan ban kapten Portugal

Konsistensi Bernardo di level tertinggi juga menempatkannya di jajaran terdepan kelompok pemimpin baru Portugal setelah Cristiano Ronaldo pensiun dari timnas.

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Jesus menegaskan bahwa tugas sebagai kapten ditentukan sepenuhnya berdasarkan jumlah penampilan bersama timnas, sehingga Bernardo berpeluang menjadi kapten negaranya.

“Pelatih tidak memilih kapten. Pilihan ditentukan berdasarkan jumlah penampilan bersama timnas,” kata Jesus. “Saat ini ada lima pemain, dan semuanya pernah menjadi pemain saya di klub-klub yang saya latih: Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves dan Bruno Fernandes.”

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Portugal bersiap menghadapi laga terakhir fase grup Nations League

Portugal sudah memastikan tempat di perempat-final Nations League bersama Spanyol, tetapi Jesus dan Bernardo bertekad mengamankan posisi puncak Grup A4.

Portugal menjamu Denmark di Braga pada 14 November sebelum bertandang ke Cardiff untuk menghadapi Wales pada 17 November.

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Dengan Bernardo menggerakkan lini tengah, Portugal berupaya mempertahankan momentum positif dan membuktikan kapasitasnya di bawah arahan Jesus.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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