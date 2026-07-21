Jurnalis asal Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, menyampaikan pesan misterius tentang pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi yang dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Yasser Al-Misehal, mantan presiden Federasi Sepakbola Arab Saudi, telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya, setelah timnas Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebagai juru kunci Grup Delapan.

Komite Pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi mengumumkan penetapan tanggal 30 Agustus mendatang sebagai jadwal pemilihan, melalui penyelenggaraan sidang umum luar biasa.

Al-Farraj mengunggah cuitan melalui akun resminya di situs "X", di mana ia menulis: "Kepresidenan dan keanggotaan Federasi Sepakbola Arab Saudi adalah impian, kehormatan, dan cita-cita, tetapi tidak cocok untuk siapa saja. Nasihat saya bagi para pemimpi, orang-orang yang berambisi, dan yang bersemangat, bermimpilah tetapi dengan batasan."

Hal ini terjadi satu hari sebelum dibukanya pendaftaran pencalonan kursi dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi, di mana pendaftaran berlangsung hingga hari Sabtu bertepatan dengan 1 Agustus mendatang.

Perlu diingat bahwa Yasser Al-Misehal memimpin Federasi Sepakbola Arab Saudi sejak tahun 2019, dan timnas Arab Saudi tidak berhasil meraih satu gelar pun selama masa kepemimpinannya, sementara pencapaian yang paling menonjol adalah lolos ke Piala Dunia dua kali, sebelum tersingkir di fase grup.