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Penyerang Santos Neymar tidak menutup kemungkinan kembali ke timnas Brasil ketika ditanya tentang Copa America berikutnya dan Piala Dunia 2030. Saat menghadiri pertandingan Kings League Cup di Guarulhos pada Senin, penyerang veteran itu mengakui bahwa ia masih bermimpi kembali mengenakan seragam kuning kebanggaan negaranya.

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Penyerang beri isyarat kembali ke timnas

Neymar kembali membangkitkan optimisme para pendukung Brasil soal kemungkinan dipanggil ke timnas saat menghadiri pertandingan Furia melawan Funkbol di Trident Arena, kawasan metropolitan Sao Paulo. Sebagai wakil presiden Furia bersama sahabat dekatnya, Cris Guedes, pemain Santos bernomor punggung 10 itu tiba di lokasi bersama rekan-rekan setimnya di klub, Philippe Coutinho dan Arthur. Neymar kemudian bergabung dengan Guedes di ruang siaran dan membahas masa depannya setelah berhasil mengeksekusi penalti presiden dengan mata tertutup dalam kekalahan 4-5 yang diwarnai kebangkitan.

Sang sahabat menggoda Neymar soal panggilan timnas

Dalam siaran langsung itu, Guedes bertanya apakah Neymar akan menerima usulan pemain Counter-Strike Fallen untuk terus bermain sepakbola profesional hingga Piala Dunia 2030.

Menegaskan niatnya untuk terus bermain hingga saat itu, Neymar menjawab: "Saya akan bermain sepakbola sampai Piala Dunia, itu sudah jelas."

Guedes kemudian keliru menyebut Copa America berikutnya akan berlangsung pada 2027, padahal turnamen itu telah beralih ke siklus empat tahunan dan edisi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2028, kemungkinan di Amerika Serikat. Neymar tampak bingung sebelum sahabatnya menggoda: "Tangkap maksudnya, warna kuning... Kamu cocok mengenakan warna kuning."

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Merujuk pada seragam Santos sekaligus penampilannya terdahulu bersama timnas, Neymar menjawab: "Saya cocok mengenakan warna putih; saya juga pernah cocok mengenakan warna kuning, jangan ganggu saya."

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Kebugaran yang membaik memicu pembicaraan soal turnamen

Setelah Arthur sepakat bahwa seragam Brasil cocok dikenakan rekan setimnya itu, Guedes berpendapat Copa America mendatang bisa menjadi batu loncatan menuju 2030 mengingat kebugaran Neymar yang membaik.

Menyoroti jumlah pertandingan Neymar dibandingkan saat ia membela Paris Saint-Germain, Guedes berkata: "Sejak di PSG, kamu belum pernah bermain sebanyak ini dalam setahun, jadi kondisimu lebih baik daripada saat kamu di PSG. Saya di sini sudah mulai bermimpi."

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Tidak menutup peluang kembali dipanggil ke timnas, Neymar menanggapi: "Bermimpi itu gratis, saya juga bermimpi, kawan..."

Rencana masa depan hingga 2030

Meski komentar santainya tidak menjamin Neymar akan kembali dipanggil ke timnas Brasil, menjaga kebugaran di Santos akan menjadi hal penting jika ia ingin kembali masuk dalam pertimbangan seleksi sebelum Copa America 2028. Tercapai atau tidaknya target Neymar untuk bermain secara profesional hingga Piala Dunia 2030 akan sangat bergantung pada kondisi fisiknya dalam beberapa musim mendatang. Di luar karier sepakbola sebelas lawan sebelas, penyerang itu juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan tampil dalam pertandingan resmi Kings League bersama Furia pada 2030 , berdampingan dengan rekan-rekannya saat ini di Santos.