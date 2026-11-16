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Juara dunia di Rio, Bastian Schweinsteiger, memuji pelatih timnas Belanda Xavi.

Kedua mantan pengatur permainan di lini tengah itu beberapa kali saling berhadapan saat masih aktif, baik bersama klub yang lama mereka bela, FC Bayern dan FC Barcelona, maupun bersama tim nasional masing-masing, Jerman dan Spanyol. Schweinsteiger memiliki kesan yang luar biasa terhadap pemain dengan teknik istimewa itu.

Menjelang laga terakhir tim DFB di fase grup Nations League melawan timnas Belanda asuhan Xavi , presenter ARD Esther Sedlaczek bertanya kepada pria berusia 42 tahun itu tentang kenangannya bersama pria asal Spanyol tersebut. "Setelah kami menjadi juara dunia, saya sedang makan di sebuah pulau entah di mana di Laut Tengah," kenang Schweinsteiger. "Lalu tiba-tiba dia ada di sana bersama Pedro dan David Villa. Mereka menghampiri dan mengucapkan selamat dengan sangat sopan."

Ia melanjutkan: "Dia benar-benar pria muda yang sangat menghormati orang lain. Sebagai lawan, dia juga selalu sopan, bermain dengan sportif, dan bermain sepakbola dengan luar biasa bagus. Saat melihatnya, kamu selalu merasa bola seolah menempel di kakinya."

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Selain empat tahun bermain di Qatar menjelang akhir kariernya, Xavi menghabiskan seluruh kariernya bersama Barca. Sebagai gelandang serang, ia membentuk permainan tim legendaris Pep Guardiola yang mendominasi Eropa antara 2009 dan 2011 dan, antara lain, dua kali menjuarai Liga Champions. Pria yang kini berusia 46 tahun itu tampil 767 kali untuk klub asal Catalunya tersebut, mencetak 85 gol dan mengumpulkan 186 assist. Juara dunia dan Eropa itu meraih 25 gelar bersama Barcelona.

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Menurut Schweinsteiger, gaya bermain Xavi mengingatkannya pada Johan Cruyff. "Saya rasa dia merasa sangat nyaman di sini, bersama timnas Belanda," simpulnya.

Getty Images

Di mana Xavi pernah bekerja sebagai pelatih kepala?

Xavi mengakhiri karier bermainnya pada 2019. Ia kemudian langsung meniti karier kepelatihan, dengan Al-Sadd sebagai klub pertamanya. Pada 2021, ia kembali ke Barcelona dan menjadi pelatih kepala klub kecintaannya itu selama sekitar dua setengah tahun. Pada musim panas ini, ia secara cukup mengejutkan menggantikan mantan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Koeman telah menyatakan pengunduran dirinya setelah timnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Xavi menandatangani kontrak dengan federasi KNVB yang berlaku hingga 2030. Awal masa jabatannya cukup menjanjikan: Oranje tidak terkalahkan dalam lima pertandingan pertamanya di bawah asuhannya. Sorotan utamanya adalah pesta gol 7:0 melawan Yunani pada akhir pekan lalu.