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Pemuncak klasemen Primeira Liga yang belum terkalahkan, Porto, bisa memperlebar keunggulan atas Sporting menjadi 12 poin dan mencatatkan awal musim terbaik di liga Portugal dalam 54 tahun pada Minggu malam. Menjelang duel di Estadio do Dragao, pelatih Francesco Farioli menuntut para pemainnya tampil tanpa rasa takut dan “memberikan hidup mereka untuk FC Porto”.

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Porto yang belum terkalahkan kejar rekor 54 tahun saat menghadapi Sporting

Juara bertahan Porto menjamu Sporting di Estadio do Dragao pada Minggu malam (pukul 20.30). Mereka tahu kemenangan ke-12 beruntun di Primeira Liga akan memperlebar keunggulan atas rivalnya dari Lisbon menjadi 12 poin dan menghasilkan awal musim terbaik bagi klub kasta tertinggi Portugal sejak 1972/73.

Dengan pertahanan terbaik di liga yang baru kebobolan lima gol dalam 11 pertandingan, serta dua pencetak gol terbanyak asal Spanyol, Borja Sainz (enam gol) dan Gabri Veiga (lima gol, empat assist), tim asuhan Francesco Farioli bertekad memupus harapan Sporting meraih gelar sejak dini meski Smalling, Vasco Sousa, dan Gabriel Mec mengalami cedera.

“Berkeringat demi seragam dan memberikan hidup mereka untuk FC Porto”

Dengan keempat pemain sayap dan tiga penyerang, Samu, Santiago Gimenez, serta Andre Silva, tersedia bersamaan untuk pertama kalinya dalam beberapa kesempatan musim ini, Farioli menegaskan bahwa komitmen penuh dan kerja keras akan menentukan hasil laga klasik tersebut.

“Ini salah satu pertandingan yang tidak memberi ruang bagi rasa takut sedikit pun. Kami hanya perlu memikirkan satu situasi permainan pada satu waktu, karena itulah yang akan menentukan hasil akhir,” kata Farioli. “Yang terpenting adalah jiwa tim... para pemain harus siap menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, berkeringat demi seragam dan memberikan hidup mereka untuk FC Porto. Saya tidak ingin berhitung. Saya ingin melihat sikap itu setiap saat.”

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Ia menambahkan: “Dalam beberapa bulan terakhir, kami tidak memiliki kemewahan berupa tersedianya keempat pemain sayap dan tiga penyerang sekaligus; besok akan menjadi salah satu pertandingan pertama ketika itu terjadi... Siapa pun yang menjadi penyerang nomor 9 sejak awal besok harus berkeringat demi seragam dan memberikan segalanya untuk klub ini.”

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Pertandingan berikutnya POR Liga Portugal 15.30 SCP

Farioli soroti pelajaran soal tekanan dan formasi persegi di lini tengah Fonseca

Merefleksikan kemenangan tandang Porto 1-0 atas Feyenoord di Rotterdam dalam Liga Champions UEFA, Farioli mengakui timnya harus merebut bola lebih cepat dan berlari lebih jauh saat menghadapi Sporting, yang permainannya dibentuk ulang oleh Paulo Fonseca, mantan rivalnya di Ligue 1.

“Soal formasi persegi di lini tengah, saya rasa itu salah satu ciri khas Paulo Fonseca. Di Lille, ia menerapkannya dengan sangat baik dengan Cabella yang turun lebih dalam. Sekarang kita melihat Suarez turun untuk membentuk persegi itu,” jelas Farioli. “Pertandingan di markas Feyenoord merupakan salah satu penampilan terlemah kami dalam bertahan. Kami kurang mampu berlari beberapa meter lebih jauh untuk menjadi tim yang kami inginkan... Berlari beberapa meter lebih jauh daripada lawan akan menjadi salah satu kunci kemenangan.”

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Atmosfer Dragao diharapkan menjadi kekuatan tambahan dalam duel penting perebutan gelar

Farioli menekankan bahwa dukungan suporter di Estadio do Dragao akan menjadi kekuatan tambahan yang penting saat Porto berupaya mengatasi kesulitan yang sebelumnya mereka alami dalam menghadapi bola mati Sporting.

“Pertandingan ini tidak hanya akan dimainkan di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Dalam hal itu, dukungan di Estadio do Dragao akan menjadi kekuatan tambahan yang tanpanya kami tidak bisa berhasil,” pungkas Farioli.