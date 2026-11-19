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Penghargaan itu bukan penentu akhir. Ketika Firas Al-Buraikan gagal meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia, respons Al-Ahli Saudi datang lebih cepat dan lebih kuat daripada gelar apa pun. Satu pesan langsung ramai di media sosial dan mengubah kesedihan menjadi kebanggaan: kamu yang pertama di mata kami, Firas.

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Manajemen Al-Ahli menyampaikan pesan dukungan moral kepada penyerang mereka, Firas Al-Buraikan, setelah sang pemain gagal memenangi penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026. Langkah ini mencerminkan apresiasi klub atas performa mencolok dan kontribusi penting yang diberikan sang pemain dalam periode terakhir, meski ia tersingkir dari persaingan merebut penghargaan kontinental tersebut.

Melalui akun resminya di platform "X", Al-Ahli mengunggah foto penyerang internasionalnya itu disertai pesan penuh penghargaan: "Berkedudukan tinggi, dan penghargaan itu tak mampu menjangkau kedudukannya. Yang pertama di mata kami, Firas." Pesan tersebut menunjukkan kebanggaan klub terhadap kemampuan sang pemain sekaligus menegaskan bahwa posisinya di dalam tim tidak terpengaruh oleh hasil penghargaan individu.

Pesan dukungan tidak hanya datang dari manajemen. Bek asal Turki, Merih Demiral, rekan setim Al-Buraikan, juga mengungkapkan sikapnya terhadap hasil tersebut. Lewat akunnya di platform "X", ia menulis: "Pemenang sejati di mata kami." Pesan itu menunjukkan dukungan jelas bagi penyerang Arab Saudi tersebut sekaligus mencerminkan solidaritas di ruang ganti Al-Ahli.

Al-Buraikan sebelumnya masuk daftar final nomine penghargaan Asia tersebut berkat ketajamannya di depan gawang serta perannya yang menentukan dalam perjalanan Al-Ahli menjuarai Liga Champions Asia. Ia mencetak gol kemenangan di laga final melawan wakil Jepang, Machida, selain juga berkontribusi bagi timnas Arab Saudi.

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Penghargaan itu pada akhirnya jatuh ke tangan kiper asal Iran, Alireza Beiranvand, pemain Tractor, yang mengungguli Al-Buraikan dan kapten Al-Hilal, Salem Al-Dawsari.

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Meski penghargaan tersebut lepas dari genggaman penyerang Al-Ahli itu, pesan-pesan yang ia terima setelah pengumuman hasil mencerminkan besarnya apresiasi yang ia dapatkan di klubnya. Saat ini, ia tetap menjadi salah satu nama penyerang paling menonjol di Arab Saudi, dan para pendukung Al-Ahli berharap ia terus tampil dan memberi pengaruh dalam kompetisi-kompetisi mendatang.

Al-Buraikan tengah menjalani salah satu periode terbaik dalam kariernya. Ia telah menjadi pilar utama dalam skuad Al-Ahli dan penyerang andalan tim di laga-laga besar, yang membuatnya layak masuk daftar nomine penghargaan kontinental tersebut.

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Pendukung Al-Ahli menilai penampilan Al-Buraikan musim lalu sudah cukup untuk membawanya meraih penghargaan itu, terutama gol penentunya di final Liga Champions Asia yang memberi Al-Ahli gelar juara dan mengukir namanya dalam sejarah klub.

Namun, penghargaan tersebut akhirnya jatuh kepada Beiranvand, yang memicu perdebatan luas di kalangan suporter Arab Saudi yang menganggap Al-Buraikan lebih berhak menerimanya.

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Meski begitu, Al-Ahli tidak membiarkan kesedihan menguasai pemainnya. Klub langsung memberikan dukungan lewat pesan moral yang kuat, menegaskan bahwa mereka selalu berdiri di belakang penyerangnya dalam situasi apa pun dan bahwa penghargaan individu bukan satu-satunya tolok ukur nilai seorang pemain.

Lewat pesan dukungannya, Demiral menegaskan bahwa ruang ganti Al-Ahli sangat solid dan para pemain menganggap Al-Buraikan sebagai pemenang sejati, terlepas dari hasil resmi.

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Kini Al-Buraikan menghadapi tantangan baru, yakni mengubah dukungan besar ini menjadi motivasi yang lebih besar di lapangan dan menjawab semua pihak yang meragukan kelayakannya meraih penghargaan tersebut dengan tampil lebih kuat di laga-laga mendatang, serta membawa Al-Ahli dan timnas Arab Saudi meraih lebih banyak gelar.

Penghargaan itu mungkin jatuh ke tangan orang lain, tetapi tempatnya di hati pendukung Al-Ahli tidak berubah. Justru semakin kuat, setelah ia membuktikan dirinya sebagai pemain besar lewat sikap dan performanya, sebelum menjadi pemain besar lewat gol-golnya.