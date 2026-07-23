Sebelas tahun setelah meninggalkan klub sebagai pemain, Dante kembali ke Bayern Munich pada musim panas ini sebagai pelatih. Pria Brasil yang kini berusia 42 tahun itu mengambil alih tim cadangan, dan ke depannya juga akan menangani tim U-19 di UEFA Youth League.

Saat tiba di Munich, ia bertemu beberapa wajah yang sudah dikenalnya: patron klub Uli Hoeness tentu saja, tetapi juga direktur olahraga Max Eberl, keduanya dulu pernah bekerja pada waktu yang sama untuk Borussia Monchengladbach. Secara infrastruktur, banyak hal telah berubah di area klub di Saebener Strasse, dan saat ini pun masih ada pembangunan. Namun, ada satu hal baru yang sangat mendasar dalam arah klub yang juga diperhatikan Dante - dan itu berakar pada pelatih tim utama Vincent Kompany.

"Dia punya keinginan besar untuk mengembangkan pemain muda dan memainkan mereka," kata Dante dalam sesi jumpa pers kecil pada Kamis, yang juga dihadiri SPOX . "Saya tidak mengenal Bayern seperti itu. Para pemain muda saat itu tidak punya banyak kesempatan seperti yang mereka dapatkan sekarang bersama Vinnie."

Bayern Munich: Dante soal hubungannya dengan Vincent Kompany

Mantan bek tengah itu bermain untuk Bayern Munich antara 2012 dan 2015. Di bawah pelatih Jupp Heynckes, ia memenangi treble pada 2013, lalu meraih gelar-gelar lain di bawah Pep Guardiola. Saat itu, klub asal Munich tersebut menjalani masa yang sangat sukses, tetapi pada saat yang sama pembinaan pemain muda internal kurang berkembang. Hampir tidak ada talenta yang berhasil menembus tim utama. Di bawah Kompany, situasinya sangat berbeda: Ia terlebih dahulu membantu Lennart Karl menembus tim utama dan pada musim lalu memberi sembilan talenta lain debut di level senior.

Dante melihat hal itu sebagai tugasnya untuk terus mendorong tren tersebut: "Target utama saya di sini adalah mengembangkan anak-anak ini." Posisi di klasemen Regionalliga Bayern, kasta keempat, karena itu menjadi hal yang lebih sekunder. "Saya berharap bisa melakukan pekerjaan yang bagus dengan para pemain muda dan Vinnie memainkan lebih banyak dari mereka." Saat ini, kandidat yang dianggap paling menjanjikan antara lain bek tengah Filip Pavic dan Cassiano Kiala, gelandang bertahan Erblin Osmani, serta dua pemain ofensif Maycon Cardozo dan Wisdom Mike.

Secara taktis, menurut pengakuannya sendiri, Dante memang boleh "melakukan apa yang saya mau" bersama timnya. Namun, dalam keseharian latihan, ia ingin secara eksplisit mempersiapkan para pemainnya untuk sesi bersama tim utama dengan latihan-latihan yang mirip seperti yang diterapkan Kompany. Ia menegaskan bahwa bahkan sekarang pun dirinya sudah memiliki "hubungan yang baik" dengan Kompany. "Kami selalu berbicara lewat telepon dan saya sudah bertemu dia dua atau tiga kali." Yang terbaru terjadi pada Selasa: saat itu Kompany dan Dante bersama-sama memimpin latihan pemantauan besar, yang diikuti lebih dari 60 pemain dari berbagai kelompok usia.

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Max Eberl membawa Dante ke Bayern Munich

Tim cadangan Dante akan memulai musim baru Regionalliga pada Jumat dengan laga kandang melawan SC Eltersdorf. Sorotan mutlak tentu saja adalah dua derby melawan rival bebuyutan yang terpuruk, TSV 1860. "17 Oktober, saya tahu itu," seru Dante dengan spontan menyebut tanggal duel leg pertama sambil tertawa. "Setelah laga persahabatan pertama kami, para suporter menyambut kami dan langsung berteriak: 'Derby! Derby!' Pertandingan seperti itu punya lebih banyak emosi, lebih banyak adrenalin."

Dante sendiri baru mengakhiri karier aktifnya pada musim panas ini di OGC Nice, Prancis. Fakta bahwa sekarang ia melatih tim cadangan Bayern Munich tidak lepas dari peran direktur olahraga Max Eberl. "Saya sedang di Munich," cerita Dante, meski ia tak lagi ingat tanggal pastinya. "Lalu saya bilang kepada Max: 'Mari bertemu, minum kopi atau semacamnya.' Lalu kami bicara. 'Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini?' Saya mengatakan kepadanya bahwa saya benar-benar ingin menjadi pelatih. Setelah itu kami terus berkomunikasi. 'Apa pendapatmu? Bagaimana langkahmu menuju tahun berikutnya?' Saya bilang: 'Saya belum tahu.' Lalu semuanya berkembang dari sana."

Sebagai pelatih, Dante ingin terutama menjadikan tiga sosok mantan rekan seperjalanannya sebagai acuan: Pep Guardiola, Jupp Heynckes, dan Lucien Favre, yang dulu pernah melatihnya di Gladbach. "Hal-hal baik dari Pep, hal-hal baik dari Jupp, hal-hal baik dari Favre. Dari situ saya harus membangun identitas Dante sebagai pelatih."