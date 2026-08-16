Berkat Vaclav Cerný, Besiktas tidak membuat kesalahan yang sama seperti Galatasaray dan Fenerbahce

Besiktas memulai musim barunya di Süper Lig dengan meyakinkan. Si Elang Hitam terlalu tangguh bagi Eyüpspor di kandang sendiri dengan kemenangan 1-0. Václav Cerný, seperti pada pertengahan pekan di Liga Europa melawan Hradec Králové, menjadi penentu kemenangan dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini.

Süper Lig sebelumnya sudah menghadirkan sejumlah kejutan besar pada pekan pembuka ini. Galatasaray pada Jumat gagal melewati Çorum FK di kandang sendiri (2-2), sementara Fenerbahçe sehari kemudian bahkan kalah di markas Gençlerbirligi (2-1).

Trabzonspor yang diperkuat André Onana dan Mohamed Salah juga gagal menang (1-1 di markas Kasimpasa), sehingga Besiktas langsung memiliki peluang untuk memanfaatkannya, dengan selain Cerný juga antara lain Orkun Kökçü dan Leandro Trossard tampil sebagai starter.

Besiktas menjadi pihak yang dominan pada babak pertama dan pantas memimpin pada menit ke-25. Junior Olaitan mengirim Cerný lolos lewat sebuah umpan terobosan indah dan Cerný menuntaskannya ke tiang dekat: 1-0.

Mantan pemain antara lain Ajax dan FC Twente itu nyaris mencetak gol keduanya setelah jeda, andaikan sepakannya tidak membentur tiang.

Besiktas tak lama kemudian akhirnya mendapat keuntungan ketika Eyüpspor harus bermain dengan sepuluh orang. Gelandang David Costa menerima kartu kuning keduanya.

Dengan sepuluh lawan sebelas, Eyüpspor tidak lagi mampu membuat kejutan melawan Besiktas, yang kini bisa mengalihkan fokus ke hari Kamis. Saat itu, di Istanbul, leg pertama play-off Liga Europa melawan Kauno Zalgiris akan digelar.



