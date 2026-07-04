Berkat trio Maroko... Afrika bersaing ketat dengan Eropa di Piala Dunia

Keikutsertaan tim-tim Afrika di Piala Dunia kini tidak lagi sekadar berkompetisi dan lolos ke babak gugur, melainkan telah melangkah lebih jauh dengan menorehkan realitas baru dalam catatan sejarah turnamen tersebut.

Pada edisi saat ini yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Benua Hitam telah mencetak prestasi kolektif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarahnya, yang mencerminkan perkembangan besar yang dialami sepak bola Afrika.

Menurut data dari Opta, “Tim-tim Afrika telah meningkatkan jumlah gol mereka menjadi 51 gol di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi benua kedua dalam sejarah turnamen ini yang tim-timnya berhasil mencetak 50 gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia.”

Angka ini tercapai setelah prestasi yang diraih timnas Maroko malam ini dengan kemenangan 3-0 atas Kanada (tuan rumah) dan lolos ke babak perempat final untuk kedua kalinya berturut-turut.

Hanya Uni Eropa yang lebih dulu mencapai prestasi ini, di mana tim-timnya telah mencetak angka tersebut dalam 21 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Tim-tim Afrika menampilkan performa yang mengesankan di edisi Piala Dunia kali ini, di mana 9 dari 10 tim berhasil melaju melewati babak grup, yaitu: Maroko, Mesir, Aljazair, Afrika Selatan, Pantai Gading, Senegal, Ghana, Republik Demokratik Kongo, dan Cape Verde, sementara Tunisia menjadi satu-satunya tim yang tersingkir di babak pertama.

Perjalanan 7 tim Afrika terhenti di babak 32 besar, dan hingga saat ini hanya tersisa tim Mesir yang akan menghadapi Argentina di babak 16 besar, serta saudara mereka dari Maroko yang malam ini lolos ke perempat final.

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