Sebuah laporan media Spanyol, hari ini Rabu, mengungkap strategi khusus tim nasional Arab Saudi menjelang laga melawan "La Roja" pada Minggu mendatang, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi kembali ke sesi persiapan setelah meraih hasil imbang 1-1 yang positif melawan Uruguay, dini hari Selasa lalu.

Surat kabar "Marca" menulis: "Trik rahasia Arab Saudi melawan Spanyol... kacamata hitam untuk melindungi gawang mereka".

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa seiring dimulainya turnamen Piala Dunia, kini jelas bahwa setiap tim memiliki strateginya masing-masing untuk mencapai performa puncak, namun jika ada satu strategi yang menimbulkan kehebohan besar, itu adalah strategi timnas Saudi, lawan Spanyol berikutnya.

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Timnas Arab Saudi mengejutkan semua orang dengan memperkenalkan teknologi terbaru dalam sesi latihannya: kacamata hitam yang mencolok untuk para penjaga gawang, yang, selain melindungi mereka dari sinar matahari, juga dijanjikan dapat meningkatkan performa mereka di lapangan.”

Ia menambahkan: “Kacamata ini dikenal sebagai kacamata latihan visual, dan fungsinya adalah meningkatkan konsentrasi penjaga gawang serta kecepatan reaksi mereka, sehingga membuat mereka bagaikan tembok kokoh di depan gawang.”

Ia melanjutkan: “Sistem ini bekerja dengan membatasi informasi visual yang diterima para penjaga gawang, sehingga memicu reaksi mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan.”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Metode ini sebelumnya telah diterapkan oleh beberapa atlet elit, termasuk Ilya Tuporia, yang telah menggunakannya dalam latihannya sejak beberapa waktu lalu untuk meningkatkan kecepatan reaksinya dan kemampuannya dalam memprediksi pergerakan lawan selama pertandingan. Teknik ini juga digunakan dalam olahraga lain seperti bola basket dan tenis dengan satu tujuan: mencapai performa maksimal bagi setiap atlet.”

Surat kabar tersebut menekankan: “Oleh karena itu, jika tim nasional Spanyol ingin membalikkan awal yang mengecewakan—dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde—mereka harus meningkatkan pemanfaatan peluang di depan gawang.”

Dia menyimpulkan: “Hanya dengan begitu mereka akan mampu mengalahkan para penjaga gawang yang bersiap dengan serius untuk mempersulit para penyerang.”