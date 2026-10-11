Fede Valverde membuktikan bahwa bermain di posisi bek kanan, meski ia tidak menyukai peran ini, bisa jadi salah satu rahasia kemilaunya bersama Real Madrid, setelah tampil mencolok melawan Villarreal, menegaskan bahwa penampilannya di posisi ini bukan sekadar kasus luar biasa, melainkan pilihan yang mampu menciptakan perbedaan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Valverde memulai pertandingan di lini tengah, sebagai bagian dari duet gelandang tengah yang tidak mencapai keselarasan yang dibutuhkan dari sisi teknis bersama Aurelien Tchouameni, tetapi Jose Mourinho memutuskan untuk memisahkan keduanya, dan langkah inilah yang menjadi sumber kekuatan.

Pemain asal Prancis dan Uruguay itu menampilkan menit-menit terbaik mereka secara bersamaan, sementara Fede tampil dalam bentuk yang tak terbendung, dan umpan matangnya kepada Diomande dalam momen gol menjadi puncak dari penampilannya yang istimewa.

Valverde bersinar di posisi bek kanan seolah-olah ia memang diciptakan untuk mengisinya, dan meski posisi ini bukan posisi alaminya, ia tampak cocok dengan kemampuan bawaannya.

Menjelang jeda, Mourinho mengeluarkan instruksi pertamanya, setelah Arda Guler dan Valverde bertukar posisi, dan perubahan ini bukan hanya sementara, karena hal itu terulang setelah berakhirnya babak pertama, hingga Real Madrid mulai memulihkan keseimbangannya dan menampilkan permainan yang lebih baik.

Efektivitas tim meningkat ketika Vinicius Junior masuk pada menit ke-52 menggantikan Trent Alexander-Arnold, sehingga Valverde beralih ke posisi bek kanan, dan dimulailah revolusi sejatinya dalam pertandingan.

Valverde mengisi ruang yang luas di sisi kanan, dan dari sanalah ia melesat untuk menciptakan gol dengan umpan presisi bak pisau bedah.

Pengaruhnya tidak terbatas pada momen itu saja, melainkan ia mengakhiri pertandingan dengan angka statistik yang istimewa, setelah menjadi pemain Real Madrid yang paling banyak menciptakan peluang, dengan torehan tiga peluang sama banyak dengan Diomande, serta menempati posisi kedua dalam jumlah umpan sukses di sepertiga akhir lapangan, dengan 12 umpan, di belakang Arda Guler yang mencatat 18 umpan.

Di sisi pertahanan, Valverde mencatat empat kali merebut bola, dua intersep, satu kali membuang bola, dan berhasil dalam satu-satunya tekelnya, serta memenangi empat duel dari lima duel, selain tidak pernah sekali pun berhasil dilewati lawan. Itu merupakan penampilan luar biasa dalam segala ukuran.

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Sembilan laga penuh sebagai starter

Keberadaan Valverde dalam susunan inti tidak pernah diragukan, baik di dalam lapangan maupun di lini tengahnya. Tidak ada yang mengunggulinya dalam jumlah menit bermain kecuali Thibaut Courtois dan Kylian Mbappe, yang memainkan 810 menit penuh, sementara pemain asal Uruguay itu tampil dalam 744 menit, dan memulai kesembilan pertandingan sebagai starter.

Hingga laga melawan Villarreal, posisi biasa Valverde, selain beberapa percobaan terbatas, adalah gelandang jangkar ganda, baik di samping satu pemain atau yang lain, dan itu pula peran yang ia emban selama masa persiapan musim.

Mourinho tidak memiliki keraguan sedikit pun soal posisinya, hingga ia mengambil keputusan yang mengubah jalannya pertandingan, dengan memindahkan Valverde ke sisi kanan, pertama dalam peran winger semu, lalu di posisi bek kanan, yang menimbulkan perubahan nyata dalam penampilan Real Madrid.

Pertanyaannya tetap, apakah Mourinho akan mengandalkan solusi ini secara sementara ataukah hal itu akan menjadi pilihan yang berkelanjutan.

Valverde sebelumnya telah terus terang mengenai perasaannya terhadap bermain di posisi bek kanan, yakni dalam konferensi pers yang digelar di Almaty pada September 2025, yang diwarnai pernyataan tajam, ketika ia berkata: "Saya tidak dilahirkan untuk bermain di posisi bek, dan saya juga tidak dibesarkan dengan belajar bermain di posisi ini. Saya tidak merasa nyaman, karena ada banyak hal dan kemampuan yang tidak saya miliki, seperti pelapis pertahanan di belakang."

Sebaliknya, Valverde menambahkan bahwa ia menempatkan dirinya "di bawah perintah pelatih, di posisi mana pun". Dan Xabi Alonso adalah pelatih Real Madrid saat itu, tetapi ia bukan orang pertama yang menempatkan pemain ini di posisi tersebut, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Kenyataannya, Valverde sukses dalam peran ini, meski ia tidak menyukainya.

30,5% pertandingan di sisi kanan

Karena itulah, semua pelatih yang pernah menangani Valverde memastikan untuk mencobanya di posisi ini, satu demi satu. Dimulai dengan Zinedine Zidane, sebelum Carlo Ancelotti memanfaatkan kemampuannya di posisi winger, hingga ia menjadi salah satu pahlawan gelar Liga Champions Eropa keempat belas dalam sejarah Real Madrid, setelah mengkreasikan gol untuk Vinicius Junior.

Namun Ancelotti kembali menempatkannya di posisi bek kanan pada masa-masa kekurangan pemain, bahkan ia bercanda soal itu dengan berkata: "Dia adalah bek kanan terbaik ketiga di dunia, setelah Dani Carvajal dan Lucas Vazquez." Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa juga mengandalkan Valverde di posisi ini, dan kini Mourinho melakukan hal yang sama.

Secara keseluruhan, Valverde menjalani 116 pertandingan di sisi kanan, dengan berbagai tingkat posisi di lapangan, dari total 381 pertandingan dengan seragam Real Madrid, atau setara dengan 30,5% dari total penampilannya.

Di antara pertandingan-pertandingan itu, ia bermain 35 kali di posisi bek kanan, posisi yang kembali ia tunjukkan kemampuannya melawan Villarreal.

Dari keajaiban pemulihan hingga paradoks kemilau

Valverde tiba di laga melawan Villarreal setelah kontroversi besar yang menyusul pertandingan derby, akibat tekel keras dari Kang-in Lee, yang tidak mendapat hukuman, tetapi menyebabkan pemain asal Uruguay itu mengalami keseleo pada pergelangan kaki, yang membuatnya tak bisa bergabung dengan timnas negaranya selama masa jeda internasional.

Alih-alih bepergian bersama timnas Uruguay, Valverde tetap tinggal di Valdebebas untuk menuntaskan program rehabilitasinya, dan bekerja keras jauh dari sorotan hingga ia pulih kembali. Pada awalnya, tim medis Real Madrid menilai bahwa ia bisa tampil di laga melawan Roma, sementara keikutsertaannya melawan Villarreal tampak lebih sulit, tetapi pada akhirnya ia berhasil kembali.

Valverde tidak hanya sekadar tampil, melainkan menyuguhkan penampilan luar biasa dan bersinar secara mencolok, dalam sebuah comeback yang tampak bak keajaiban, sebelum berubah menjadi hadiah berharga bagi Real Madrid.

Pemain asal Uruguay itu menjadi penentu dalam pertandingan, dan kali ini dari posisi bek kanan, yang bukan untuk itu ia dilahirkan, tetapi ironisnya kesuksesan terkadang bisa datang dari situasi yang paling kontradiktif.



